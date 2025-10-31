Policija v Novem mestu: Z okrepljenimi silami zagotavljamo varnost

"Policistke in policisti iz različnih enot opravljajo delo na varnostno obremenjenih območjih in tam, kjer je njihova prisotnost potrebna. S svojo prisotnostjo in delom tako skrbijo za javni red in mir ter krepijo občutek varnosti med lokalnim prebivalstvom," so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve.
- FOTO: Policija
- FOTO: Policija
- FOTO: Policija
- FOTO: Policija
- FOTO: Policija
GPU prevzela koordiniranje operativnih nalog na območju PU Novo mesto
Policija je sicer že v sredo sporočila, da je Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave (GPU) prevzela koordiniranje vseh operativnih nalog, povezanih s kadrovsko pomočjo na območju PU Novo mesto. "S tem želimo zagotoviti strokovno, usklajeno in učinkovito izvajanje vseh policijskih aktivnosti," so zapisali.
Na ta način vodstvu PU Novo mesto nudijo pomoč in razbremenitev pri izvedbi zahtevnih nalog, da lahko njihovi policisti nemoteno opravljajo svoje redno delo na drugih področjih, ki so prav tako ključna za varnost ljudi.
Na območju Novo mesto so trenutno prisotni policisti iz več policijskih uprav, med njimi tudi pripadniki Posebne policijske enote in Specialne enote, ki sodelujejo pri zahtevnejših nalogah, in tudi pomožni policisti. Policisti ukrepe nenehno prilagajajo razmeram in sodelujejo z občani.
- FOTO: Policija
- FOTO: Policija
- FOTO: Policija
- FOTO: Policija
"Vsako obliko groženj – tudi tiste, izražene na družbenih omrežjih – obravnavamo zelo resno. Policisti take objave preverjajo, analizirajo in ukrepajo, kadar je to potrebno. V času povečane prisotnosti policije pozivamo vse prebivalce, naj svoja mnenja in stališča izražajo mirno, spoštljivo in zakonito. Le s skupnimi napori lahko zagotovimo, da Novo mesto ostane varna in povezana skupnost," so pozvali.
Če kdor koli opazi nevarno ravnanje, sumljivo dogajanje ali potrebuje pomoč, naj to takoj sporoči na številko 113. "Policija bo ukrepala – vedno strokovno, odločno in v dobro vseh ljudi," so zatrdili na GPU.
Skupni nadzor s Fursom
Policisti in uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) so v četrtek dopoldne izvajali skupno kontrolo na regionalni cesti pri naselju Brezje. Ustavili in preverili so 12 voznikov. Policisti hujših kršitev tokrat niso ugotovili, ukrepali pa so zoper enega voznika, ki pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja.
Uslužbenca Fursa sta pri dveh osebah ugotovila davčni dolg zaradi neplačanih kazni – v enem primeru v višini nekaj več kot 10.000 evrov, v drugem pa 2.800 evrov. Zoper osebi sta izvedla ukrepe iz svoje pristojnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.