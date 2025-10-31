Policija v Novem mestu: Z okrepljenimi silami zagotavljamo varnost

"Policistke in policisti iz različnih enot opravljajo delo na varnostno obremenjenih območjih in tam, kjer je njihova prisotnost potrebna. S svojo prisotnostjo in delom tako skrbijo za javni red in mir ter krepijo občutek varnosti med lokalnim prebivalstvom ," so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve.

Policija je sicer že v sredo sporočila, da je Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave (GPU) prevzela koordiniranje vseh operativnih nalog, povezanih s kadrovsko pomočjo na območju PU Novo mesto. "S tem želimo zagotoviti strokovno, usklajeno in učinkovito izvajanje vseh policijskih aktivnosti," so zapisali.

Na ta način vodstvu PU Novo mesto nudijo pomoč in razbremenitev pri izvedbi zahtevnih nalog, da lahko njihovi policisti nemoteno opravljajo svoje redno delo na drugih področjih, ki so prav tako ključna za varnost ljudi.

Na območju Novo mesto so trenutno prisotni policisti iz več policijskih uprav, med njimi tudi pripadniki Posebne policijske enote in Specialne enote, ki sodelujejo pri zahtevnejših nalogah, in tudi pomožni policisti. Policisti ukrepe nenehno prilagajajo razmeram in sodelujejo z občani.