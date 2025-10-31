Svetli način
Slovenija

Policija v Novem mestu: Z okrepljenimi silami zagotavljamo varnost

Novo mesto, 31. 10. 2025 12.50 | Posodobljeno pred 1 uro

U.Z.
51

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Damjan Petrič sta obiskala Novo mesto, kjer sta se seznanila z delom policistk in policistov na tem območju. Kot sta zagotovila, Policija z okrepljenimi silami nadaljuje z zagotavljanjem varnosti v Novem mestu in na širšem območju. Zatrjujejo, da vsako obliko groženj – tudi tiste, izražene na družbenih omrežjih – obravnavajo zelo resno.

"Policistke in policisti iz različnih enot opravljajo delo na varnostno obremenjenih območjih in tam, kjer je njihova prisotnost potrebna. S svojo prisotnostjo in delom tako skrbijo za javni red in mir ter krepijo občutek varnosti med lokalnim prebivalstvom," so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve.


GPU prevzela koordiniranje operativnih nalog na območju PU Novo mesto

Policija je sicer že v sredo sporočila, da je Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave (GPU) prevzela koordiniranje vseh operativnih nalog, povezanih s kadrovsko pomočjo na območju PU Novo mesto. "S tem želimo zagotoviti strokovno, usklajeno in učinkovito izvajanje vseh policijskih aktivnosti," so zapisali.

Na ta način vodstvu PU Novo mesto nudijo pomoč in razbremenitev pri izvedbi zahtevnih nalog, da lahko njihovi policisti nemoteno opravljajo svoje redno delo na drugih področjih, ki so prav tako ključna za varnost ljudi.

Na območju Novo mesto so trenutno prisotni policisti iz več policijskih uprav, med njimi tudi pripadniki Posebne policijske enote in Specialne enote, ki sodelujejo pri zahtevnejših nalogah, in tudi pomožni policisti. Policisti ukrepe nenehno prilagajajo razmeram in sodelujejo z občani.

"Vsako obliko groženj – tudi tiste, izražene na družbenih omrežjih – obravnavamo zelo resno. Policisti take objave preverjajo, analizirajo in ukrepajo, kadar je to potrebno. V času povečane prisotnosti policije pozivamo vse prebivalce, naj svoja mnenja in stališča izražajo mirno, spoštljivo in zakonito. Le s skupnimi napori lahko zagotovimo, da Novo mesto ostane varna in povezana skupnost," so pozvali.

Če kdor koli opazi nevarno ravnanje, sumljivo dogajanje ali potrebuje pomoč, naj to takoj sporoči na številko 113. "Policija bo ukrepala – vedno strokovno, odločno in v dobro vseh ljudi," so zatrdili na GPU.

Skupni nadzor s Fursom

Policisti in uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) so v četrtek dopoldne izvajali skupno kontrolo na regionalni cesti pri naselju Brezje. Ustavili in preverili so 12 voznikov. Policisti hujših kršitev tokrat niso ugotovili, ukrepali pa so zoper enega voznika, ki pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja.

Uslužbenca Fursa sta pri dveh osebah ugotovila davčni dolg zaradi neplačanih kazni – v enem primeru v višini nekaj več kot 10.000 evrov, v drugem pa 2.800 evrov. Zoper osebi sta izvedla ukrepe iz svoje pristojnosti.

novo mesto policija ukrepi poklukar petrič
KOMENTARJI (51)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SDS_je_poden
31. 10. 2025 14.27
Ne želim nikogar body shame-at, ampak tolsti policisti pa res niso za noben zgled. Enako vojaki. Kako lahko to sploh teče za komerkoli?
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
31. 10. 2025 14.26
+1
Mar smo se zato borili ... !!!???
ODGOVORI
1 0
damy1972
31. 10. 2025 14.26
+1
Ma kakšen obisk...dober so se šli najest in kaj dobrega spit, pa se po kuharsko režat...Obiskujem tudi jaz lahko...
ODGOVORI
1 0
Darko32
31. 10. 2025 14.26
+2
Pa to je hujše kot kupleraj. Če je POKLJUKAR ODSTOPIL ne sme več voditi nič. Sedaj pa spet poskušajo mešati meglo in prav to počenjajo sedaj POLICAJI, ker vedo, da so glavni krivci za to, kjer so namesto delovali pravično in pošteno ter preganjali dejnski kriminal so se šli arbajten po liniji najmnjšega odpora. Sedaj pa mislijo, da jim bodo nova pooblastila dali možnost reševanja. Z tistim trenutkom, ko so širili izjave, da se bojijo za varnsot in pri tem niso ukrepali in začeli z zaščito POLICAJEV in njihovega premoženja so sokrivi vsi. POLICAJI od vrha do navadnega policaja. Sedaj pa kobajagi bodo vzpostavili red. Nič ne bodo ampak bodo vse skupaj poskušali prikriti in svoje ime oprati. Zato je sedaj potrebno uvesti IZREDNO UPRAVO NA PU NOVO MESTO IN UZAMENJATI VSE KOMANDIRJE IN VOJDE POLICIJSKIH POSTAJ. KRIMIALISTE IZ TISTIH KONCEV PA IZVRŠITI PRERAZPOREDITEV IN NA NJIVO MESTO POSLATI SPECIALCE Z VSO OBOROŽITVIJO.
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
31. 10. 2025 14.25
+3
V Žabjaku je že bila racija in zakaj ne ??? ... sam vprašam čisto tako, da se ne pozabi !!!
ODGOVORI
3 0
ArkaMast
31. 10. 2025 14.25
+1
Kaj pa pravi romski sindikat?
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
31. 10. 2025 14.24
+1
Sedaj, ko imamo rakete zemlja zrak, bo varovanje mnogo lažje, škilavi se pa še kar smeji, kot 3 letni otrok ko mu daš balon v roke.
ODGOVORI
2 1
Lepi Rom
31. 10. 2025 14.21
-4
Tragicno a tudi ta Aco sigurno ni bil nedolžen V tisti situaciji.
ODGOVORI
1 5
Ici
31. 10. 2025 14.19
+3
To je komedija za Butalce.
ODGOVORI
3 0
primaa
31. 10. 2025 14.18
+1
Še oprema teh udeležencev patrulje: policist pištola, vojak daljnogled, gasilec vedro vode, lovec prazna puška, zdravnik tablete, babica plenice, učitelj berilo, nevladnik kolo, župnik sveto pismo.
ODGOVORI
1 0
Šarjan Marec
31. 10. 2025 14.16
+4
Kaj pa dela finančna uprava v romskem naselju???? Kaj pa mislijo, do bodo dobili? Od romov NIČ. So pa našli dva, ki imata davčni dolg.... Ki ga itak ne bosta plačala. To pa je uspešna racija....
ODGOVORI
4 0
Volja
31. 10. 2025 14.15
Čudno, da se dozlej finančna in lokalna policija nista dogovorili za sodelovanje. Če lokal posluje do zg.jutramjih ur, da ni obhoofov, vsaj z avtom...krožno...
ODGOVORI
0 0
Volja
31. 10. 2025 14.20
Še na hrvaskih otokih imajo reden patruljni obhod z avtomobilom policijskim vse leto, gasilskim v času nsjvečje požarne nevarnosti...
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
31. 10. 2025 14.15
+3
V 1000 letih se niso asimilirali. Naj mi nekdo razloži, kdaj se bo asimiliralo 10.000 migrantov, katere bo drugo leto Golob naselil v Slovenijo v skladu z migrantskim paktom, katerega je norec podpisal.
ODGOVORI
5 2
Kranjski domoljub
31. 10. 2025 14.22
+4
Tak kot na švedskem droga, umori, posilstva. V muslimanskem svetu je normalno da oženiš 12 letnico. Jst imam sodelovac kije stra 31 pa redno piše 14 letnicam. evropjeci pa mislijo da se bojo prilagodili. Je bil primer ko otrok ni poslušal muslimana pa ga je ta zaštihal. Preprosto ne razumejo naše kulture in bi radi vsilil svoje bolno razmišlanje pred katerim je pobegnil . Mislim resno ti niso jasni tej ljudje bežijo pred nečim potem pa to isti želijo nam vsilit
ODGOVORI
4 0
Teofil
31. 10. 2025 14.13
Brsvo,res nevrjetni ukrepi,kakeršnih do sedaj od osamosvojitve še nismo videle,želim da se ministru Pokljukarju prekliče odstop,ker smo zopet varna država,kar nam zavida ves svet
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
31. 10. 2025 14.13
-1
Glede na to da romi ne znajo uporabljati družbenih omrežij, ker so pač nepismeni, torej policija preganja Slovence in omejuje svobodo govora.
ODGOVORI
1 2
Kranjski domoljub
31. 10. 2025 14.12
+3
Brajdič vodi mafijo njihov familijo je treba stisnit
ODGOVORI
3 0
štajerc65
31. 10. 2025 14.12
+2
Kontrolirali 12 voznikov? A to vi resno? Pa to ena lokalna patrulja opravi v pol ure,
ODGOVORI
3 1
Ricola Swiss
31. 10. 2025 14.12
+2
Kakšno vodstvo na obisku v Novem mestu, škilavi lahko gre samo v Dobruško vas in Šentjernej, pa jim pove da vlada dela dobro in da je Slovenija varna država, kar nam zavida vsa Afrika.
ODGOVORI
3 1
primaa
31. 10. 2025 14.10
+2
Patrulja bi morala biti sestavljena iz enega policista, enega vojaka, enega gasilca, enega lovca, enega zdravnika, ene babice, enega učitelja, enega nevladnika in enega župnika, pa vsi skupaj med rome in bi blo dela za vse.
ODGOVORI
3 1
Veščec
31. 10. 2025 14.09
+1
po toči je prepozno zvoniti
ODGOVORI
1 0
