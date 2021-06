V petek poleg državne proslave tudi nenapovedan shod

"V petek bo v Ljubljani potekala državna proslava, hkrati pa so bile zaznane informacije, da bo istega dne potekal nenapovedan shod," so sporočili iz PU Ljubljana. Več podrobnosti je v izjavi za javnost predstavil Željko Car, inšpektor Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana.

"Državna proslava ni naša proslava. Ni proslava za ljudi," pa so poudarili v Protestni ljudski skupščini. "In kot je zastavljena – z Janezom Janšo, njegovo fašistično politiko in njegovimi pajdaši – ne predstavlja ničesar, kar bi želeli proslavljati," so dejali in napovedali alternativno proslavo, Praznik ljudstva, ki bo ob 19. uri potekala na Prešernovem trgu.

Po njihovem mnenju bo državna proslava predstavljala zgolj interese in zasedbo ozke politične elite. "Tja bodo prišli predvsem Janševi pajdaši, saj je že po naboru povabljenih jasno, da gre predvsem za željo po širjenju politične agende ekstremne desnice in fašističnih tendenc znotraj EU," so zapisali.