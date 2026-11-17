Hot obsoja objestno ravnanje in nedopustno praznovanje z uporabo prepovedanih pirotehničnih sredstev. Opozarja, da gre za "nepotrebno in grdo dejanje, ki neposredno ogroža varnost mimoidočih ter kaže na hud padec splošne kulture dialoga" , je dajala. Kandidatka obžaluje širjenje takšnega vedenja v piranski občini in od župana pričakuje javno obsodbo dogodka.

Županska kandidatka SD Meira Hot je pojasnila, da so člani volilnega štaba v nedeljo zvečer zaradi gorečih bakel poklicali policijo. Pristaši župana Andreja Korenike so po njenih besedah vsaj trikrat vrgli goreče bakle pod najeti kombi stranke SD. Na vozilu naj bi nastala materialna škoda, višino škode pa trenutno ocenjuje mehanik, je dejala.

Poslanka in županska kandidatka je na družbenem omrežju Facebook objavila tudi fotografijo nedeljskega slavja z gorečimi baklami. V zapisu je županu čestitala za zmago in zaželela dobro delo za vse kraje v občini, hkrati je opozorila, da metanje gorečih bakel pod vozilo ogroža ljudi, volilna zmaga pa takšnega dejanja ne opraviči. Piran mora po prepričanju kandidatke ostati občina spoštovanja in sožitja tudi ob političnih nestrinjanjih.

Na Policijski upravi Koper so potrdili prejem nedeljske prijave. Policisti so po klicu odšli na kraj dogodka in opravili razgovore. Organi pregona vse okoliščine nedeljskega dogajanja še vedno preverjajo in ugotavljajo dejstva. Meira Hot od policistov pričakuje odkritje storilcev in ugotovitev vrste uporabljenih pirotehničnih sredstev.

Piranski župan Andrej Korenika na drugi strani očitke o nastali škodi in ogrožanju zavrača. V odzivu za medije je pojasnil, da so številne občanke in občani ob slavju velike volilne zmage veselje izražali na različne načine, med drugim zelo glasno in z baklami.

Župan zatrjuje, da po razpoložljivih informacijah med proslavljanjem ni nastala nobena materialna škoda. Po županovih navedbah brez poškodb ostaja tudi vozilo ekipe protikandidatke, ki je stalo pred njegovim volilnim štabom. Korenika obsoja vsakršno ogrožanje ljudi ali premoženja ne glede na povzročitelja, a hkrati vztraja, da takšnega ravnanja v nedeljo zvečer na slavju zmagovalne liste ni bilo.

Andrej Korenika je na nedeljskih lokalnih volitvah v Piranu med šestimi kandidati slavil že v prvem krogu in prejel slabih 60 odstotkov glasov. Drugouvrščena kandidatka SD Meira Hot je zbrala dobrih 24 odstotkov. V piranskem občinskem svetu je Lista Andreja Korenike osvojila deset mandatov, SD pet, Gibanje Svoboda in SDS po dva, Levica, Lista Gašpar Gašpar Mišič in mi ter Piran je naš pa po enega.

Letošnjo župansko tekmo v Piranu so sicer zaznamovali očitki opozicije, predvsem SD in stranke Piran je naš, o klientelizmu aktualnega župana pri oddaji javnih poslov ter občinskih izplačilih podjetju županovega svaka in družbi člana stranke Gibanje Svoboda. Številne kritike so na občinsko vodstvo letele tudi zaradi prodaje in poskusov spremembe namembnosti zgodovinske palače Trevisini.