Policija v prazničnih dneh ugotovila 1221 kršitev odlokov, izrekli 183 glob

V štirih primerih so policisti podali predlog zdravstvenemu inšpektoratu, so pojasnili na Generalni policijski upravi.

Medtem so kranjski policisti v soboto obravnavali dva primera prijav varnostnikov zaradi nenošenja mask občanov v trgovinah. Opoldan so v istem dogodku obravnavali moškega in žensko, ki nista upoštevala opozorila varnostnika, naj si v trgovini nadeneta maski. Upoštevala nista niti policistov. Kljub poskusu mirne rešitve situacije je kršiteljica na dejanja policistov odgovorila z vpitjem in žalitvami, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.