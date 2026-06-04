Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Policija v primeru lažnega policista ni takoj ukrepala

Brnik/Ljubljana, 04. 06. 2026 21.03 pred 3 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Ljubljansko letališče

Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču in tam opravljal naloge policista, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad kranjsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve.

Ljubljansko letališče
Ljubljansko letališče
FOTO: Luka Kotnik

Naslednik nekdanjega ministra za notranje zadeve Branka Zlobka Franci Matoz bo poročilo prejel ob predaji poslov in se odločil o ukrepih, ugotovitve pa bodo predstavljene tudi javnosti, je poročala Televizija Slovenija (TVS).

Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. Na ministrstvu za notranje zadeve so za STA pojasnili, da je bil lažni policist občasno navzoč pri uradnih policijskih postopkih policista in se je večkrat zadrževal v prostorih postaje letališke policije Brnik in na območju mednarodnega letališča vsaj v obdobju od 30. aprila 2024 do 23. septembra 2025. V nadzoru pa ni bilo ugotovljeno, da bi imel dostop do policijskih evidenc in drugih varovanih podatkov policije. Prijeli so ga 16. oktobra 2025 zvečer.

Preberi še Zaradi lažnega policista na Brniku izredni nadzor nad PU Kranj

Po navedbah TVS so mu v preiskavi zasegli beležnico, v katero je zapisoval denimo osebne podatke in registrske številke.

Pravemu policistu, ki je lažnemu toliko časa omogočal opravljanje policijskih nalog, so medtem odpovedali delovno razmerje. Na položajih pa za zdaj ostajajo vsi policijski šefi, čeprav so nadzorniki v preiskavi odkrili vrsto nepravilnosti. Te naj sicer ne bi nastale zaradi navodil nadrejenih, ampak zaradi slabega poznavanja policijskega dela in postopkov, je še poročala TVS.

Na ministrstvu pa so za STA navedli, da je nadzorna skupina policiji denimo predlagala vzpostavitev zanesljivega in učinkovitega sistema obravnave operativnih informacij, ki bo preprečil spregled varnostno pomembnih informacij.

Prav tako naj preuči sistem izvajanja notranjevarnostnih ukrepov in po potrebi izda dodatna pojasnila glede njihove izvedbe. Zagotovi pa naj tudi hitro in celovito presojo subjektivne in objektivne odgovornosti uslužbencev policije za delovnopravne kršitve.

Poleg tega naj poskrbi za pravočasen odziv vodij policijskih enot za zagotavljanje psihološke pomoči in psihološke podpore uslužbencem policije, da ocenijo, ali jo v določenih situacijah potrebujejo. Tako ne bi ukrepali samo v primerih, ko uslužbenci sami zaprosijo za tako pomoč. Nenazadnje naj policija z namenom, da bi preprečila zlorabe policijske uniforme in druge opreme, vzpostavi ustrezen sistem poslovanja. Tako bi preprečili ali vsaj zmanjšali njeno preprodajo na prostem trgu.

policija brnik lažni policist izredni nadzor

Prva seja vlade prinesla nova (stara) imena: nov šefi Policije, Sove, Fursa ...

Cene surove kave na borzah padajo, a skodelice v lokalih ostajajo drage

24ur.com Zaradi lažnega policista na Brniku izredni nadzor nad PU Kranj
24ur.com 'Postopanje policistke nepremišljeno, nedelovanje taserja zaskrbljujoče'
24ur.com Na brniškem letališču deloval lažni policist
24ur.com Kje, kdaj in ali sploh lahko snemamo policiste med izvajanjem nalog?
24ur.com Policisti so ravnali neupravičeno
24ur.com Bo zaradi suma prirejanja podatkov nekdanji komandir ostal brez službe?
24ur.com Ima lažni policist z letališča družinske povezave z vodstvom Policije?
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Orisei1
04. 06. 2026 21.58
Od komandirja navzdol bi morali menjati/odpustiti vse vpletene. Ali iz razloga nesposobnosti ali zato, ker niso želeli ukrepati.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Staro slovensko ime z močnim pomenom in globokimi koreninami
Zakaj otroci v naravi razvijajo večjo kreativnost
Zakaj otroci v naravi razvijajo večjo kreativnost
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
A$AP Rocky o vzgoji otrok z Rihanno: "Hočem, da ostanejo prizemljeni"
A$AP Rocky o vzgoji otrok z Rihanno: "Hočem, da ostanejo prizemljeni"
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti v kopalkah
Boris dviguje temperaturo s svojim izklesanim telesom
Boris dviguje temperaturo s svojim izklesanim telesom
Ona je osvojila srce Gorskega zdravnika
Ona je osvojila srce Gorskega zdravnika
Espadrile, ki bodo hit letošnjega poletja
Espadrile, ki bodo hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Ali geni res določajo dolžino življenja? Znanost ima presenetljiv odgovor
Kaj resnično pomaga pri močnejših bolečinah v glavi?
Kaj resnično pomaga pri močnejših bolečinah v glavi?
So samski v večji nevarnosti? To pravi študija o vplivu zakona na naše zdravje
So samski v večji nevarnosti? To pravi študija o vplivu zakona na naše zdravje
Velika napaka med vadbo, ki jo delamo vsi
Velika napaka med vadbo, ki jo delamo vsi
cekin
Portal
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
To vas bo drago stalo – koliko dejansko preplačujete znane znamke?
Živeti bolje, porabiti manj: to so triki pametnega življenja, ki jih že uporablja vse več ljudi
Živeti bolje, porabiti manj: to so triki pametnega življenja, ki jih že uporablja vse več ljudi
moskisvet
Portal
Zvezdnik jedel testise severnega jelena: njegov odziv presenetil vse
Zakaj med seksom nekateri izrečejo ime bivšega?
Zakaj med seksom nekateri izrečejo ime bivšega?
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
dominvrt
Portal
Klopi lahko v stanovanju preživijo več dni – tukaj jih je največ
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
okusno
Portal
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega
Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
voyo
Portal
Ja, Chef!
V nevarni modrini 2
V nevarni modrini 2
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744