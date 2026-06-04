Policija v primeru lažnega policista ni takoj ukrepala

Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. Na ministrstvu za notranje zadeve so za STA pojasnili, da je bil lažni policist občasno navzoč pri uradnih policijskih postopkih policista in se je večkrat zadrževal v prostorih postaje letališke policije Brnik in na območju mednarodnega letališča vsaj v obdobju od 30. aprila 2024 do 23. septembra 2025. V nadzoru pa ni bilo ugotovljeno, da bi imel dostop do policijskih evidenc in drugih varovanih podatkov policije. Prijeli so ga 16. oktobra 2025 zvečer.

Naslednik nekdanjega ministra za notranje zadeve Branka Zlobka Franci Matoz bo poročilo prejel ob predaji poslov in se odločil o ukrepih, ugotovitve pa bodo predstavljene tudi javnosti, je poročala Televizija Slovenija (TVS).

Po navedbah TVS so mu v preiskavi zasegli beležnico, v katero je zapisoval denimo osebne podatke in registrske številke.

Pravemu policistu, ki je lažnemu toliko časa omogočal opravljanje policijskih nalog, so medtem odpovedali delovno razmerje. Na položajih pa za zdaj ostajajo vsi policijski šefi, čeprav so nadzorniki v preiskavi odkrili vrsto nepravilnosti. Te naj sicer ne bi nastale zaradi navodil nadrejenih, ampak zaradi slabega poznavanja policijskega dela in postopkov, je še poročala TVS.

Na ministrstvu pa so za STA navedli, da je nadzorna skupina policiji denimo predlagala vzpostavitev zanesljivega in učinkovitega sistema obravnave operativnih informacij, ki bo preprečil spregled varnostno pomembnih informacij.

Prav tako naj preuči sistem izvajanja notranjevarnostnih ukrepov in po potrebi izda dodatna pojasnila glede njihove izvedbe. Zagotovi pa naj tudi hitro in celovito presojo subjektivne in objektivne odgovornosti uslužbencev policije za delovnopravne kršitve.

Poleg tega naj poskrbi za pravočasen odziv vodij policijskih enot za zagotavljanje psihološke pomoči in psihološke podpore uslužbencem policije, da ocenijo, ali jo v določenih situacijah potrebujejo. Tako ne bi ukrepali samo v primerih, ko uslužbenci sami zaprosijo za tako pomoč. Nenazadnje naj policija z namenom, da bi preprečila zlorabe policijske uniforme in druge opreme, vzpostavi ustrezen sistem poslovanja. Tako bi preprečili ali vsaj zmanjšali njeno preprodajo na prostem trgu.