Policija v primeru požara na Osankarici izključila tujo krivdo

Devetega aprila je na območju policijske postaje Slovenska Bistrica pogorel planinski dom na Osankarici. Čeprav zbiranje obvestil in druga procesna opravila še vedno trajajo, pa so zdaj policisti kot vzrok požara zdaj izključili tujo krivdo. "Do požara je prišlo v prvi etaži objekta, najverjetneje zaradi neustreznega in dotrajnega dimnika,"so sporočili s policije.