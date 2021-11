Policija v uporabo dobila 56 patruljnih vozil na hibridni pogon

Dogodka se je udeležil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs , ki je povedal, da Ministrstvo za notranje zadeve za Policijo prvič uvaja v uporabo specialna, belo-modro-rumena patruljna vozila na hibridni pogon. Na Ministrstvu za notranje zadeve kot naročnik in upravljavec enega največjih voznih parkov v Sloveniji z vpeljavo hibridnih vozil sledimo tudi smernicam Strategije razvoja Slovenije 2030. "Z izbiro hibridnih vozil dajemo spodbuden signal splošni javnosti pri prehodu na e-mobilnost," so zapisali v izjavi za javnost.

Namestnik generalnega direktorja Danijel Žibret je povedal, da so v petek prevzeli štiri nova, visoko zmogljiva vozila, ki jih bo uporabljala avtocestna policija. "Trenutno pa stojimo pred 56 vozili, ki so večinoma namenjena patruljiranju, torej za vsakodnevno delo policijskih enot po vsej Sloveniji, medtem ko bomo civilna vozila uporabljali kot spremljevalna vozila ob varovanih dogodkih, kakršno je trenutno predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Pri tokratni nabavi niso bile upoštevane le potrebe Policije, pač pa tudi potrebe našega prvega doma – narave. Med temi vozili so zato tudi 'hibridi' oz. vozila na hibridni pogon, ki bodo v strjenih naseljih med drugim zmanjšala zvočno onesnaževanje. Hvaležni smo, da lahko na ta način k čistejšemu okolju prispevamo tudi v Policiji."

Skupno 56 novih vozil, od tega jih je deset v najemu

Z današnjim dnem so tako policisti dobili v uporabo nabavljenih 31 specialnih patruljnih vozil Toyota Corolla Hibrid, deset civilnih specialnih vozil Toyota RAV4 Hibrid in pet specialnih patruljnih terenskih vozil Toyota Landcruiser. Deset specialnih patruljnih vozil Toyota Corolla Hibrid pa v operativni najem.

Specialna patruljna vozila Toyota Corolla Hibrid bodo namenjena vsakodnevnemu operativnemu delu uniformiranih policistov. Hibridni pogon bo v mestnih središčih zmanjšal tudi zvočno onesnaževanje, saj vozila s hibridnim načinom delovanja povzročajo bistveno manj hrupa. Civilna specialna vozila Toyota RAV4 Hibrid je Policija že uporabila v času največjih dogodkov ob predsedovanju, ko so odigrala svojo vlogo kot spremljevalna vozila. Sedaj so vozila v fazi testiranja tudi v drugih enotah Policije in njenih podpornih služb. Terenska vozila Toyota RAV4 se bodo uporabljala za delo na težje dostopnih terenih in pri izvajanju nalog Posebne policijske enote.