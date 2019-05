Policija Velovu ni odredila preizkusa alkoholiziranosti, avtomobil je nevozen

Policija je na podlagi anonimnih informacij včeraj začela preverjati poškodbe na vozilu Agencije za varnost prometa, ki je parkirano pred pošto v Stražišču. "V primeru poškodbe na zadnjem delu vozila smo danes potrdili navedbe uporabnika, da gre za staro poškodbo, sprednja pnevmatika pa je bila poškodovana včeraj,"so pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Kako je nastala poškodba pnevmatike in platišča, pa policija včeraj ni mogla ugotoviti. "Prav tako ni bilo sprejete nobene prijave, da je bil s tem vozilom včeraj kdo udeležen v prometni nesreči, ali da je ta poškodba povezana s prometno nesrečo. Uporabnik sam te poškodbe ni prijavil policiji niti je ni dolžan prijaviti, razen če bi zaradi tega nastala škoda na drugem vozilu ali predmetu, kar pa tudi ni bilo ugotovljeno," so še pojasnili na PU Kranj.

Kot so še dodali, je uporabnik včeraj s policisti sodeloval, ni se izmikal. Policisti so z njim opravili razgovor, niso pa opravili preizkusa alkoholiziranosti. "Ker niso bili izpolnjeni pogoji za odreditev preizkusa, ki se odreja v primeru, da bi voznika dobili na vožji, ali če bi bil neposredni udeleženec v prometni nesreči. Noben od teh dveh pogojev ni bil izpolnjen," so dejali na PU Kranj.

Zaradi vseh ugotovitev, policija poškodbo pnevmatike obravnava kot dogodek. "V kolikor policisti ne bodo ugotovili novih okoliščin, bo o dogodku napisan uradni zaznamek in postopek zaključen," so še pojasnili gorenjski policisti.

Avtomobil v nevoznem stanju, Velov nedosegljiv

Danes dopoldne je bilo vozilo znamke Citroën C4 še vedno parkirano pred pošto. Avtomobil je precej poškodovan, sprednja desna pnevmatika pa je predrta, ukrivljeno je tudi platišče. Praske in udrtine so tudi na zadnji levi strani vozila. Za tiste je Velov policistom že včeraj pojasnil, da je poškodba stara.

Velov je sicer danes nedosegljiv na telefon. Na Agenciji za varnost prometa (AVP) so nam pojasnili, da je direktor od včeraj na dopustu. "Agencija za varnost prometa je seznanjena s poškodbo vozila (zadnja leva stran vozila), ki je skladno s Pravilnikom o uporabi službenih vozil v Javni agenciji za varnost prometa v stalni uporabi direktorja za službene in zasebne namene. Škodni primer je bil 10. 5. 2019 prijavljen na zavarovalnici. Opravljena sta bila ogled in cenitev škode," so sporočili iz AVP. Dodali so, da informacije o novih poškodbah oziroma včerajšnjem dogodku še pričakujejo.

Vprašanja glede dogodka smo naslovili tudi na vlado in ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek. Odgovore še čakamo.

Velova je vlada na mesto direktorja AVP imenovala leta 2015, mandat pa traja pet let. Velov je sicer na čelu agencije že od leta 2013, ko je postal v.d. direktorja, po tem ko so razrešili Franca Pojbiča.