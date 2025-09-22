Policija krepi nadzor železniškega prometa

Policisti z vseh policijskih uprav bodo skupaj s predstavniki Slovenskih železnic vse do nedelje v sklopu devete mednarodne preventivne akcije Rail Action Week nadzirali prehajanje železniških prog in kršitve na vlakih na najbolj izpostavljenih relacijah. Z akcijo želijo poskrbeti za večjo varnost v železniškem prometu.

Akcija poteka pod okriljem Railpolove delovne skupine za preiskovanje železniških nesreč in dogodkov. Namen akcije je dvigniti varnostno kulturo tako pri obnašanju na vlaku kot pri prečkanju železniških prehodov in s tem izboljšati splošno varnost v železniškem prometu, so pojasnili. Pri nadzoru bodo tako posebej pozorni na najbolj izpostavljene relacije oziroma vlake, predvsem pa na prepovedano prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih ter kršitve na vlakih, kot so recimo izstopanje ali vstopanje med premikanjem vlaka, poškodovanje ali uničenje inventarja ter kršitve javnega reda in miru.

Železniški tiri

Kot so zapisali na Policiji, za nivojske prehode ceste preko železniške proge veljajo posebna prometna pravila, ki bi jih moral poznati in upoštevati vsak udeleženec v prometu. Ta med drugim zapovedujejo, da ima vlak ali drugo tirno vozilo prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa, so izpostavili. Voznik se mora pred prehodom ustaviti, ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka, ko se zapornice ali polzapornice spuščajo, ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s predpisanim znakom in pa tudi na nezavarovanem prehodu, ko na to ni posebej opozorjen. Na Policiji voznikom svetujejo, da se ustavijo pravočasno, če je na drugi strani prehoda kolona vozil. Prav tako pa naj vlaka ne izsiljujejo, saj je njegova zavorna pot dolga več sto metrov, so še dodali.

Vlak SŽ