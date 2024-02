Policija zaenkrat ni ugotovila nepravilnosti pri delovanju Centra za varovanje in zaščito

Prav zato je vodstvo Centra za varovanje in zaščito vodstvu Policije dalo pobudo za ustanovitev delovne skupine, ki bi preučila optimizacijo delovnih procesov, povezanih z varovanjem ogroženih oseb. V vodstvu Policije pravijo, da podpirajo njihova prizadevanja, ki bi lahko omogočila boljšo organizacijo dela in učinkovitejše upravljanje s kadri.

Kot so za STA navedli na Policiji, ta kot sistem, in policijske enote, kot del tega sistema, svoje naloge in pooblastila opravljajo zakonito, strokovno in vedno zaradi zagotavljanja varnosti posameznikom in skupnosti, ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitvi pravne države. Varovanje določenih oseb, ki ga opravlja omenjeni center, je prav tako ena od nalog policije, kjer varovanim osebam po njihovih zagotovilih zagotavljajo visoko raven varnosti.

Sicer pa na Policiji ne razkrivajo podatkov o varovanih osebah. Znano je, da glede na funkcijo varujejo osebe, kot jih določa uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija.

"Razkrivanje podatkov o ukrepih policije bi lahko resno vplivalo na varnost tako varovanih oseb, kot varnost njihovih bližnjih, uslužbencev policije ali oseb, ki sodelujejo s policijo, prav tako pa bi lahko vplivalo na učinkovitost taktike in metod dela policije pri varovanju varovanih oseb," so dodali na policiji.

Kot so zagotovili, imajo vzpostavljen sistem notranjevarnostnih postopkov, s katerim vedno preverijo podatke, zbrana obvestila, prijave ali zaznave odklonskega pojava ali ravnanja oz. tveganj, ki vplivajo na delo policije ali varnost uslužbencev policije.

Organizacija dela Centra za varovanje in zaščito je po njihovem mnenju v pristojnosti vodstva enote, ki mora pri svojem delu skrbeti tudi za zakonito in učinkovito razporejanje delovnega časa. Pri tem morajo spoštovati pravice in dolžnosti, ki urejajo delovna razmerja v Policiji, so še dodali.

Časnik Večer je prejšnji teden poročal, da naj bi nadzor nad omenjenim centrom pokazal nekatere nepravilnosti, pa tudi o tem, da naj bi po novem znotraj policije oblikovali posebno skupino, ki naj bi varovala ogrožene sodnike in tožilce.

Ugotovitve nadzora so bile po podatkih časnika zaskrbljujoče in neugodne za vodstvo centra, zato naj bi izvajalec nadzora Ivan Kovačič generalnemu direktorju policije predlagal takojšnjo menjavo njegovega vodstva. Med drugim naj bi prihajalo do več napačnih odločitev pri varovanju tožilke Mateje Gončin, ki med drugim zastopa obtožnico zoper domnevne člane slovenske celice Kavaškega klana.