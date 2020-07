Policisti zahtevajo opravičilo, Hojs: nad menoj se vrši udbovski nadzor

Kot so pojasnili v Sindikatu policistov Slovenije (SPS), so se na ministrove izjave odzvali, ker čutijo moralno dolžnost varovanja poklicne integritete vseh policistk in policistov ter kriminalistk in kriminalistov. Te so ocenili kot nekorektne do policistk in policistov, ki vsakodnevno izpostavljajo svoja življenja za zagotavljanje varnosti vseh prebivalcev Slovenije.

"Policistke in policisti smo pri svojem delu podrejeni zgolj svoji stroki in profesionalnim standardom, načelu zakonitosti in pravičnosti ter visokim moralnim in etičnim standardom, ki smo jim zaprisegli. Pri izvajanju naših nalog nas ne vodijo nikakršne obskurne sile, temveč le naša objektivnost in iskanje materialne resnice po načelih stroke," so zapisali.