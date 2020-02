Policija zanika domnevno 'nenavadno policijsko kontrolo' sina Bratuškove

V nedeljo opolnoči je pobesedah generalnega sekretarja SAB Jerneja Pavliča enega od otrok Bratuškove namreč takoj, ko je zapeljal s parkirišča izpred hiše, ustavila policija in uporabila vse preiskovalne metode. Te so bile po Pavličevih navedbah zelo nenavadne, zasliševali so tudi sopotnika. "V SAB v naključja ne verjamemo," je poudaril generalni sekretar SAB.

Po tem ko je Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) v torek opravil nenapovedan nadzor na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) , pri katerem je preverjal informacije o domnevnem vohunjenju kriminalistov za člani strank, ki se dogovarjajo o oblikovanju nove koalicije, so v Stranki Alenke Bratušek (SAB) razkrili primer domnevno nenavadne policijske kontrole sina predsednice Alenke Bratušek .

Že v nedeljo je Bratuškovi sin povedal, da je bilo to zelo nenavadno srečanje s policijo. Opravljeni testi so bili sicer v redu. A policija oziroma pristojni organi naj opravijo notranjo preiskavo, je dejal Pavlič.

Po njegovem mnenju pa je nenavadno, da se od ponedeljka naprej poroča o prisluškovanju in sledenju družinskim članom predstavnikov strank, in da se je to zgodilo otroku Bratuškove. V SAB pričakujejo odgovore v najkrajšem možnem času. Na vprašanje, kdo to lahko razišče, je odgovoril, da so zakoni in pooblastila zelo jasni.

Gorenjski policisti: Postopek v nedeljo ponoči je bil strokoven, zakonit in izpeljan v skladu s profesionalnimi standardi, ki veljajo v policiji

"V okviru varstva osebnih podatkov in javnega interesa zaradi zavrnitve namigovanj o domnevnem nadziranju družinskih članov politikov podajamo pojasnilo o policijskem postopku z minule nedelje ponoči," so v odzivu uvodoma zapisali gorenjski policisti.

Sporočili so, da policisti takrat niso vodili nobenega postopka, ki bi potekal v 'nenavadnih' okoliščinah. "Postopkov je bilo sicer več, med njimi eden okoli polnoči pri olimpijskem bazenu v Kranju, ko so policisti enega voznika kontrolirali iz dveh razlogov," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Kranj.

Prvi razlog je po njihovih navedbah povezan z delom policije na področju kriminalitete, kjer policija preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja. "Vozilo osebe je bilo v času, ko pogosto prihaja do vlomov, pred začetkom vožnje parkirano nasproti stanovanjskih hiš, voznik pa je z vožnjo začel, ko se mu je policijska patrulja začela približevati," pravijo na PU Kranj. in dodajajo, da smejo policisti na podlagi 40. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije ugotavljati identiteto osebe, ki z obnašanjem, ravnanjem ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo storila, izvršuje ali je storila kaznivo dejanje ali prekršek.

"Drugi razlog pa je v ugotavljanju zanesljivosti voznika in izpolnjevanju pogojev za udeležbo v prometu. Gre za pooblastilo po 13. členu Zakonu o pravilih cestnega prometa, na podlagi katerega policisti nadzirajo in urejajo promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za cestni promet, nadzirajo stanje in prevoznost teh cest, vozila, tovor v in na vozilih, voznike in druge udeležence cestnega prometa, ter izvajajo pooblastila določena z mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom ali drugimi predpisi, ki se nanašajo na varnost cestnega prometa," so sporočili s kranjske policijske uprave.