Policija zanika obtožbe, da so poslanca SNS ustavili iz maščevanja

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da dogodek oz. postopek policistov na območju Policijske postaje Ormož pojasnjujejo v okviru varstva osebnih podatkov in pravice do odgovora po predpisih o medijih, ker je z objavljenimi informacijami prizadeta pravica in interes Policije.

"Policisti PP Ormož so tistega dne izvajali naloge nadzora cestnega prometa. Pri tem je bil ustavljen in kontroliran tudi voznik, za katerega se je izkazalo, da je pod vplivom alkohola. V izvedenem policijskem postopku je bila ta oseba enako obravnavana kot vsaka druga v takih okoliščinah. Zanikamo navedbo, da je šlo v postopku za maščevanje vodstva policijske postaje," so zapisali in dodali, da ima posameznik, ki meni, da so mu bile v policijskem postopku kršene pravice, možnost pravnega varstva.

Dodali so še, da je alkohol v prometu na območju Policijske uprave Maribor prisoten. Še posebej visok je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki je lani znašal kar 50 odstotkov. Ker gre za izstopajočo problematiko, ji bodo policisti tudi v prihodnje namenili veliko pozornosti, so napovedali.

Spomnimo

Kot je prvi poročal spletni Večer, je preizkus alkoholiziranosti ob upoštevanju tolerance pokazal, da je imel Ivanuša, ki so ga policisti na območju Ormoža ustavili pretekli konec tedna, v litru izdihanega zraka 0,50 miligramov alkohola, zaradi česar naj bi prejel 16 kazenskih točk. Ker to ni bil njegov edini prekršek v preteklosti in si je že nabral nekaj kazenskih točk, mu zdaj grozi odvzem vozniškega dovoljenja.

Ivanuša navedb ni želel komentirati, je pa dogodek potrdil predsednik SNS Zmago Jelinčič. Ta krivdo pripisuje policistom, češ da so namerno čakali nanj. Kot je povedal, je bil Ivanuša na dogodku, kjer se je pilo vino. Ob odhodu domov je svoj avto želel le premakniti, saj se je bal, da ga bodo ponoči razbili vandali. Policisti naj bi ga nato v civilnem avtomobilu ustavili takoj na prvem križišču.

Jelinčič je prepričan, da je šlo za zasedo – enako, kot so po njegovem mnenju policisti pred nekaj leti ustavili tedanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. V tokratnem primeru naj bi šlo za maščevanje komandirja policijske postaje Ormož, ki mu je poslanec pred nekaj meseci postavil poslansko vprašanje v zvezi z njegovim delom.

Ivanuša po Jelinčičevih besedah ne bo odstopil.