Policija zanika obtožbe, z Gončinovo naj bi govoril tudi evropski poslanec

Policija se je pohvalila, da je aretirala nove štiri osumljene za vpletenost v likvidacijo Satka Zovka, medtem pa je taista Policija tožilce v zadevi Kavaški klan, ki so fizično varovanje dobili prav po likvidaciji Zovka, s tem tednom prenehala varovati. Absurd? Najmanj veliko presenečenje - tudi med samimi varnostniki in poznavalci sistema. So vsi osumljeni sploh že prijeti? In zakaj Nova Slovenija ne zahteva le odstopa ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja temveč kar odstop celotne vlade Roberta Goloba?

Po trojici aretiranih v ljubljanskih Črnučah začetek decembra in peterici v Sarajevu, ki so bili kasneje izpuščeni, je ta teden Policija glede likvidacije Satka Zovka aretirala še štiri osebe. Kot je dejal direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič, so med aretiranimi trije slovenski državljani, stari 22, 34 in 40 let, ter 26-letni državljan Bosne in Hercegovine. "Prijete osebe so osumljene, da so kot člani hudodelske združbe izvršili kaznivo dejanje umora," je dejal v sredo. "Njihova naloga je bila opazovanje Satka Zovka - nekaj dni prej oz. neposredno pred samim umorom. O njegovem gibanju pa so potem poročali svojim nadrejenim, da so morilci vedeli, kdaj se bo Satko Zovko pripeljal iz igralnice, kjer so ga počakali v zasedi," pojasni novinarka Večera in penologinja Damjana Žist.

Vendar pa 12 doslej prijetih oseb morda še niso niti vse, ki bi bile v likvidacijo lahko vpletene. "Po mojih podatkih bi lahko šlo za več osumljenih, še najmanj tri," pravi Žistova. Ne glede na to, da so nekateri osumljeni še vedno na prostosti, pa je Policija tožilcem v zadevi Kavaški klan s tem tednom ukinila varovanje. Varovanje, ki so jim ga zaradi ogroženosti uvedli prav po likvidaciji Satka Zovka. Zovko je bil namreč predviden kot priča tožilstva zoper vpisničarko, ki naj bi Kavaškemu klanu nosila tajne informacije, denimo, kdaj in kje bodo hišne preiskave. Varnostnik, ki nam je zaskrbljen nad dogajanjem pisal v torek, je ob tem prepričan: "Kot veteranu Policije mi je kristalno jasno, da gre za golo maščevanje vodstva Policije zaradi tožilkine pokončne drže, ki jo je pokazala z vložitvijo kazenskih ovadb zoper vodstvo Policije." V. d. generalnega direktorja Policije Damjan Petrič medtem zagotavlja, da to nikakor ni maščevanje za podajo ovadbe. "Kot sem povedal, končni pogovori s predstojniki so bili konec meseca januarja," je dejal.

Mateja Gončin FOTO: POP TV icon-expand