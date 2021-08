Po anonimni prijavi o okužbi policisti na letališču zadržali dijake

Na ljubljansko letališče je danes s Krfa prispelo približno 150 ljubljanskih maturantov, ki jih je Policija po navodilih zdravstvenega inšpektorata začasno zadržala. Ti so namreč po neuradnih podatkih prejeli anonimno prijavo, da je z novim koronavirusom okužena polovica letala. "Prišli smo z letala in ko bi morali priti čez mejo, kjer bi nam pregledali dokumente, teste, cepljenje, so nas poslali v sobo in nam dejali, naj počakamo na nadaljnja navodila," opisuje eden od potnikov.

"Nič ni bilo organizirano. Tudi sami so nam rekli, da je vse zmedeno in da inšpekcija šele prihaja," pravijo. Inšpektorji, ki danes sicer niso želeli stopiti pred kamero, so nato na letališču začeli pregled dijakov.

Po eni uri so ven začeli najprej spuščati cepljene. "Ostali, ki so bili testirani na Krfu, so morali počakati, da pridejo pristojni in preverijo še teste," pravi Todora Komlenić z Mondiala.