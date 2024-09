Policija zaradi nadzora na GPU uvedla predkazenski postopek proti Knovsu

Pooblaščena skupina komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je namreč novembra lani, torej takoj po t. i. aferi Dars, ki je izbruhnila konec lanskega oktobra, opravila izredni in nenapovedan nadzor na Generalni policijski upravi (GPU) ter od Policije zahtevala vpogled v izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. Zahtevala naj bi tudi informacije, ali se ti ukrepi izvajajo v obliki prisluškovanja konkretnim telefonskim številkam vpletenih v to afero, med katerimi so bili tudi vidni člani NSi.

Predsednik Knovsa Janez Žakelj je aprila letos sicer sprva zatrjeval, da so bile prijave podane anonimno, nato pa je dejal, da je bil vir zaščiten. Medtem pa so mediji poročali, da prijave, na podlagi katerih je sledil nadzor na Policiji, ne obstajajo, Žakelj pa je trdil nasprotno.

Kot je v današnji izjavi za medije po seji Knovsa dejal Žakelj, so bili konec avgusta obveščeni, da je proti Knovsu uveden predkazenski postopek, v okviru katerega je Policija že zaprosila za pojasnila glede delovanja komisije. V sredo so prejeli tudi zaprosilo, da posredujejo vse dokumente v zvezi z nadzorom novembra lani, je pojasnil Žakelj in napovedal, da bodo posredovali vse dokumente, saj je prepričan, da so delovali zakonito in niso kršili ne zakonov ne internih pravil.