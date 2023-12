Policija zaradi neplačevanja javne službe STA kazensko ovadila Urbanijo

Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so podali kazensko ovadbo po 257. členu Kazenskega zakonika, ki za zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic predvideva zaporne kazni. Podrobnosti ne razkrivajo.

A Pravna mreža za varstvo demokracije je maja 2021 kazensko ovadila Urbanijo na ljubljansko tožilstvo prav zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA). Kot so tedaj sporočili, mu med drugim očitajo, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti. Urad za komuniciranje vlade (Ukom) je namreč v nasprotju z zakonskimi določili ustavil financiranje javne službe STA za več kot 300 dni.

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so lani pojasnili, da je pristojna tožilka v zadevi, v kateri je pravna mreža ovadila Urbanijo, od Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe in jim za to postavila rok, ki pa se je odtlej večkrat podaljšal. Ta dopolnitev pa bo glede na vsebinsko povezanost pomembna tudi za sprejem državnotožilske odločitve v drugi zadevi. Po prejemu končnih aktov Policije bosta sprejeti ustrezni državnotožilski odločitvi, so za STA te dni pojasnili na tožilstvu.

Zadnji rok, ki ga je tožilstvo postavilo Policiji za dopolnitev ovadbe, je bil 6. december, a tožilstvo na ta dan končnih aktov Policije še ni prejelo. So pa danes na Policiji torej pojasnili, da so kazensko ovadbo končali in jo poslali na tožilstvo.