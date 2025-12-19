Policija zasegla več kot 1400 kosov pirotehnike mladoletniku v Pomurju
Zaradi nekaj sekund zabave lahko nastanejo posledice za vse življenje. Slovenski policisti vsako leto beležijo številne kršitve na področju pirotehnike, ki se pogosto končajo s težjimi poškodbami ali celo smrtjo. Opozorila prihajajo tudi iz Pomurja, kjer so policisti v zadnjih dneh že zasegli prepovedano pirotehniko, tudi pri mladoletnikih. Opozarjamo, da so objavljene fotografije poškodb zelo nazorne.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.