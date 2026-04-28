Policija zasegla že več kot 40 mopedov: kazni čakajo tudi starše

Mladoletniki na predelanih mopedih, ki ne upoštevajo prometnih pravil in vozijo objestno – nevaren, pereč problem mestnih središč v slovenski Istri. Koprski policisti so prav zato začeli ciljno obravnavati te prestopnike. Mnogim so predelane mopede tudi zasegli, ker gre v veliko primerih za mladoletnike, pa kazni zaradi opustitve skrbništva in nadzora dobivajo tudi njihovi starši.