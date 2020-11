Policija zavrača kritike: Svoje naloge smo izvajali strokovno

"Policija je zasledovala cilj varovanja zdravja, ljudi, premoženja in prometa, in tako bo tudi v prihodnje," pravijo na PU Ljubljana.

Nekateri udeleženci shoda so med protestom sistematično kršili prometna pravila z neupravičenim hupanjem, ustavljanjem, naglim zaviranjem in speljevanjem ter oviranjem drugih udeležencev, ravno tako pa še s telefoniranjem med vožnjo, neuporabo varnostnega pasu in neupoštevanjem prometne signalizacije, so razložili na Policiji.

"Policija je v tovrstnih primerih vsakič zasledovala cilj varovanja zdravja, ljudi, premoženja in prometa, in tako bo tudi v prihodnje," so dodali.

V javnosti se pojavljajo različne informacije in diskreditacije policistov zaradi dela na petkovem protestu v Ljubljani. "Dogodek je imel vse elemente neorganiziranega in zaradi veljavnih epidemioloških ukrepov tudi nedovoljenega shoda," so pojasnili na PU Ljubljana. V takih primerih, ko varnosti in reda ne zagotavlja organizator, je v skladu s predpisi o javnih zbiranjih za varnost v celoti odgovorna Policija, ki je nalogo tudi strokovno izvedla, so dodali.

Dodali so, da so med nedovoljenim shodom ugotovili tudi kršitve, povezane z neupravičenim prehajanjem mej občin, neuporabo mask in nedovoljenim zbiranjem. "Gre za prekrške, ki nedvomno vplivajo na varnost, zdravje, red in mir, in jih mora Policija preprečevati v teh in tudi v običajnih razmerah, torej tudi pri povsem rednih kontrolah,"so sporočili.

Pojasnili so še, da vedno, ko je množica kršitev skoncentrirana na majhno območje, uporabijo poostren pristop, ker je verjetnost nastanka hujših posledic – običajno pri tistih, ki se po naključju znajdejo tam – vedno velika. "Tega policisti ne smemo dopustiti,"so poudarili. Skupno je tako šlo v petkovem protestu za okoli 40 ukrepov, ki so bili izvedeni proti kršiteljem.