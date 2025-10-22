Policija zavrača očitke o prekomernem nasilju ob pretepu v Ljubljani

Ob prihodu na kraj so Policisti zaznali dve osebi, vidno pod vplivom alkohola.

Policijo so 11. oktobra obvestili, da v enem od lokalov v središču Ljubljane dve osebi razbijata, se pretepata in grozita drugim. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana. Ob prihodu na kraj so zaznali dve osebi, vidno pod vplivom alkohola, ki sta v lokalu razgrajali.

Policisti so po pojasnilih PU Ljubljana zaradi neupoštevanja ukazov zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva, zoper enega sredstva za vezanje in vklepanje, zoper drugega, ki se je uprl, pa telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje.

Pri tem je oseba izgubila zavest, zato so ji najprej nudili prvo pomoč, nato pa nujno medicinsko pomoč. Drugi osebi, ki je s kršitvijo kljub ukazom, naj s tem preneha, nadaljevala, so odredili pridržanje.