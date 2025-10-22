Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Policija zavrača očitke o prekomernem nasilju ob pretepu v Ljubljani

Ljubljana, 22. 10. 2025 17.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
19

Iniciativa Ambasada Rog Policiji očita prekomerno in rasno motivirano nasilje pri obravnavi nedavnega pretepa dveh oseb v enem od ljubljanskih lokalov. Policija je zavrnila očitke, da bi policisti pri tem na kakršen koli način ravnali nedovoljeno. Iniciativa je za četrtek napovedala protestni shod.

Ob prihodu na kraj so Policisti zaznali dve osebi, vidno pod vplivom alkohola.
Ob prihodu na kraj so Policisti zaznali dve osebi, vidno pod vplivom alkohola. FOTO: Bobo

Policijo so 11. oktobra obvestili, da v enem od lokalov v središču Ljubljane dve osebi razbijata, se pretepata in grozita drugim. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana. Ob prihodu na kraj so zaznali dve osebi, vidno pod vplivom alkohola, ki sta v lokalu razgrajali.

Policisti so po pojasnilih PU Ljubljana zaradi neupoštevanja ukazov zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva, zoper enega sredstva za vezanje in vklepanje, zoper drugega, ki se je uprl, pa telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje.

Pri tem je oseba izgubila zavest, zato so ji najprej nudili prvo pomoč, nato pa nujno medicinsko pomoč. Drugi osebi, ki je s kršitvijo kljub ukazom, naj s tem preneha, nadaljevala, so odredili pridržanje.

Ambasada Rog: Policija je uporabila solzivec

V Ambasadi Rog, kjer že vrsto let opozarjajo na rasno profiliranje policije in drugih državnih organov, menijo, da so policisti "brez razloga brutalno pretepli delavca", ki mu je Slovenija podelila mednarodno zaščito. "Gre za enega hujših primerov rasno motiviranega policijskega nasilja," so poudarili v sporočilu za javnost.

Menijo, da so policisti vdrli v prostor, kjer takrat sicer ni bilo nikakršnega konflikta. Ko so policisti zagledali temnopolto osebo, so "brez vprašanj planili nanj s solzivcem, ga zbili na tla in ga začeli tepsti po obrazu in glavi".

Policija zanika uporabo plinskega razpršilca

Na ljubljanski policijski upravi so na podlagi prvih ugotovitev ostro zavrnili "namigovanja, da bi policisti postopali brutalno, pretepali osebe v postopku ali ravnali na kakršen koli nedovoljen način". Prav tako so zanikali, da bi zoper kršitelja uporabljali plinski razpršilec ali palice.

Na PU Ljubljana so še navedli, da so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kamor so prepeljali kršitelja, ugotovili, da je ta v postopku izgubil zavest zaradi opitosti, in ne zaradi uporabe prisilnih sredstev. V dogodku je bil sicer lažje poškodovan.

policija nasilje Ljubljana Ambasada Rog rasno profiliranje
Naslednji članek

Pirc Musarjeva: Accetta ne bom pozivala k odstopu

SORODNI ČLANKI

Makedonca naj bi do smrti pretepel 20-letni Slovenec

Mlajši fant naj bi v Celju udaril 82-letnika, ki je po poškodbah umrl

Na Metelkovi naj bi do smrti pretepli moškega

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
22. 10. 2025 19.14
upam da se Hojs vrne
ODGOVORI
0 0
Kod.
22. 10. 2025 19.07
+4
Ambasada Rog: Policija je uporabila solzivec.......................................Tej so pod uplivom solzilca že takrat ko jih je Šerif šprical 🤣
ODGOVORI
4 0
Rudar
22. 10. 2025 19.13
+2
Se bojim, da je solzivec še najbolj švoh stvar tam.
ODGOVORI
2 0
mackon08
22. 10. 2025 19.03
+4
Tudi jaz pravim, je policija napačno ravnala. Moral bi jih s pendrekom pa te rogovce v vrsto pa po njih.
ODGOVORI
5 1
StAnalitik
22. 10. 2025 18.57
-3
Policija LAŽE !!! V Škofji Loki se je miličar De...k hvalil,da na inertervencijo pridejo z zamuda da se sami zmenijo.Naravna selekcija on temu pravi.Posranec
ODGOVORI
0 3
Rothschild1
22. 10. 2025 18.53
+6
“policija je uporabila solzilec”. Alooo, kaksen zapis pa je to? Za casa vlade JJ ste novinarji in levi politiki tulili, da je slo za “zaplinjevanje”. Kaksna dvolicnost. Bljak
ODGOVORI
6 0
SDS_je_poden
22. 10. 2025 19.07
-3
Jufka je zaplinjeval Ljubljano, to je dejstvo.
ODGOVORI
0 3
Gobert Rolob
22. 10. 2025 18.51
+6
A to leglo delomrznežev in teroristov Ambasada Rog še obstaja?
ODGOVORI
6 0
Gobert Rolob
22. 10. 2025 18.48
+6
Ha, ha, ha. Ali ni propadla sodnica UKZ ob nastopu mandata predsednice DZ rekla, da pretepaja in špricanja z solzivcem pod njenim mandatom ne bo. Že takrat nas je večina vedela, da samo naklada neumnosti. Zato pa imamo policijo. Sedaj je pa tho. Gobezdala je samo takrat ko je policija v času kovida razganjala vandale in leve teroriaste.
ODGOVORI
6 0
bohinj je zakon
22. 10. 2025 18.47
-2
Ste mogoče pričakovali drugačen odgovor policije? Ma.....ne.
ODGOVORI
2 4
Kaliopa
22. 10. 2025 18.47
-8
Policijsko nasilje, ki se je začelo z vladavino Janševe vlade in Hojsanjem je dejstvo. Kakor je tudi dejstvo, da je v policiji vedno manj policijsko izšolanega kadra - ampak se lahko pridruži skoraj vsak, ki ima neko levo šolo in pet minut časa. In seveda gre zelo verjetno za častilce edinega še živečega slovenskega božanstva. danes so zbutali zamorce, jutri bodo pa nas. Če bo spet izvoljena protislovenska vlada z vsemi primitivnimi deležniki vred. Oh, kako upam, da ne bo, Nikoli več.
ODGOVORI
0 8
Groucho Marx
22. 10. 2025 19.09
+1
Protislovensko vlado gledamo zdaj, kako nam greni življenje.
ODGOVORI
1 0
Kod.
22. 10. 2025 19.11
Prezrači podstrešje,je še vedno zaplinjeno
ODGOVORI
0 0
trapo
22. 10. 2025 18.38
+9
Kaj zdej bo vsak ki mu nekaj ne paše in se z nekimi normami ne strinja kar protestiral, jaz bom pa to plačeval. Je mel pokojni Gros kar prav - banana republika.
ODGOVORI
9 0
komarec
22. 10. 2025 18.34
+8
Nekateri so prepričani, da velja tudi za kršitelje zakona demokracija.
ODGOVORI
9 1
natas999
22. 10. 2025 18.34
+9
a zdej boste pa jokal, delat ne pa protestirat
ODGOVORI
9 0
anatomija
22. 10. 2025 18.21
+5
Menijo, da so policisti vdrli v prostor, kjer takrat sicer ni bilo nikakršnega konflikta pravijo socialci ampak naj povdo še zakaj so potem klicali policijo zaradi nemirov
ODGOVORI
5 0
bojseme
22. 10. 2025 18.10
+8
Pa kaj bi jima naj dali....bombonjero!!! Njero izpusti......ostalo sta dobila!!!
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306