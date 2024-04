Policija zbira dokaze in skuša izslediti avtorja grožnje

Ocenili so tudi, da je bilo obveščanje javnosti o dogodku ustrezno. Policijske postaje so pozvali, naj stopijo v stik z osnovnimi šolami, po prejemu več vprašanj pa so obvestili še medije in širšo javnost. Sodelujejo tudi s pristojnih ministrstvom.

Z Generalne policijske uprave so sporočili, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov, ki bi potrdili morebiten obstoj kaznivega dejanja in to kljub temu, da v prvem preverjanju niso ugotovili podatkov, ki bi potrjevali vsebino objave. Avtorja grožnje bodo skušali izslediti.

V teh dneh so policisti pogosteje prisotni v okolici šol, sicer pa Policija ves čas sodeluje pri različnih preventivnih aktivnostih in projektih v šolskem prostoru. Staršem svetujejo, da v prihodnjih dneh ostanejo mirni in nadaljujejo z običajno dnevno rutino. Svoje otroke naj opazujejo, se z njimi pogovarjajo in jim svetujejo, saj so starši prvi, ki lahko zaznajo spremembe v otrokovem obnašanju.

"Pomembno je, da v kolikor v povezavi z zgoraj navedenim kdorkoli prepozna nenavadno obnašanje otrok ali kakšnih drugih oseb, povezanih v ali izven šolskega okolja, da o tem takoj obvesti Policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na št. 080 1200. Poziv o prijavi suma kaznivih ravnanj v šolskem okolju velja tako za delavce šole, starše, učence, kot tudi vse ostale, ki imajo o tem kakršne koli informacije."

Po strelskem napadu v Srbiji Policija obravnavala več prijav

Na Generalni policijski upravi pojasnjujejo, da so po lanskem tragičnem strelskem pohodu na osnovni šoli v Srbiji obravnavali več prijav, obvestil, naznanil in informacij, ki bi bile lahko povezane z medvrstniškim nasiljem. V zvezi s tem so izvedli več operativnih ukrepov. Najpogosteje so prijavo podali zaposleni v šolah in vzgojno varstvenih zavodih, prejeli pa so tudi nekaj anonimnih prijav. Policija v nobenem prijavljenem primeru ni potrdila nevarnosti za šolo.

"Po strelskih in podobnih napadih na javnih krajih, kot so bili denimo nedavni napadi na šolah v Srbiji in na Finskem ter napad na univerzi na Češkem, lahko pride do telefonskih klicev, groženj ali objav na svetovnem spletu o izvedbi podobnega napada tudi pri nas. Navadno se izkaže, da gre za škodoželjne klice in objave, katerih namen je pogosto maščevanje, pritegnitev pozornosti in pogosto in pri tem ne gre za resne grožnje, ki bi imele elemente kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti," poudarjajo.

Kljub temu se Policija resno odzove na vse primere, ki pomenijo potencialno grožnjo življenju in varnosti ljudi in jih preveri.