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Slovenija

Policija: Zbiranje javnih informacij o nasprotnikih Jek 2 ni kaznivo dejanje

Ljubljana, 15. 09. 2026 18.16 pred 44 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
Jedrska elektrarna Krško

Policija je v zvezi z zbiranjem informacij izraelskega obveščevalnega podjetja Cyberglobes o nasprotnikih Jek 2 pojasnila, da sam pregled in analiza javno dostopnih podatkov ne predstavljata kaznivega dejanja. Zato za zdaj v zvezi s tem ni suma kaznivega dejanja, prav tako policija ni prejela prijave morebitnih oškodovancev v tej zadevi.

Izraelsko obveščevalno podjetje Cyberglobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2), je prejšnji teden poročal izraelski časnik Haaretz. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Sonnenscheinom, slovenskim okoljevarstvenim gibanjem Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija.

Na Policiji so danes pojasnili, da na podlagi doslej razpoložljivih informacij sam pregled in analiza javno dostopnih podatkov ne predstavljata kaznivega dejanja. "Zato na podlagi doslej znanih informacij ne izhaja sum kaznivega dejanja, katerega storilec bi se preganjal po uradni dolžnosti, prav tako policija v zvezi z navedenim primerom tudi ni prejela prijave morebitnih oškodovanih oseb oziroma organizacij," so navedli.

Pri tem pa so poudarili, da mora biti tudi pri zbiranju in uporabi javno dostopnih podatkov spoštovan veljavni pravni red, zlasti pravila s področja varstva osebnih podatkov, zasebnosti in drugih zakonsko varovanih pravic. "Morebitna kršitev teh pravil pa sama po sebi še ne pomeni nujno tudi obstoja kaznivega dejanja, saj so posamezne pravice varovane tudi z drugimi pravnimi predpisi in ustreznimi postopki," so še dodali.

Preberi še Izraelsko obveščevalno podjetje naj bi zbiralo informacije o nasprotnikih Jek 2

Po razkritju, da naj bi izraelsko obveščevalno podjetje zbiralo informacije o nasprotnikih Jeka 2, so se oglasili v SD. Poslanec Luka Goršek je v zvezi s tem na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje. V njem je med drugim vprašal, ali so pristojni državni organi preverili navedbe o domnevnem zbiranju podatkov o slovenskih državljanih in organizacijah ter ali država razpolaga s podatki o tem, kdo je naročil oziroma financiral takšne poizvedbe. Vprašal je še, katere ukrepe so pristojni državni organi sprejeli v zvezi z razkritji ter kako bo država zagotovila zaščito državljanov pred morebitnimi nedovoljenimi obveščevalnimi aktivnostmi tujih akterjev.

Cyberglobes jek 2 policija izrael

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KOMENTARJI4

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macolagobec
15. 09. 2026 19.00
Zbiranje podatkov ima nek motiv in ta motiv je škodovanju tistim, ki so proti JEK-2. To pa je zelo sporno.
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0 0
sencina
15. 09. 2026 18.52
Kaj pa zašcita podatkov.Toti izraelci majo več pravic kot vse ostale sluzbe .Ne morem verjamet
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0 0
4krogci
15. 09. 2026 18.35
Zbiranje javnih podatkov nasprotnikov NEK2….ni kaznivo….res je…ma prisluskovanje telefonom in branje smsjev in podobno je pa se kako kaznjivo!!!
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+1
1 0
Aijn Prenn
15. 09. 2026 18.32
Mi smo pa zelo zanimivi Izraelovim sinovom, lej lej.
Odgovori
+0
1 1
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