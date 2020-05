Policija: Zbralo se je 2500 ljudi. Organizatorji trdijo, da jih je bilo več kot deset tisoč

S kolesi, skiroji. Pa z rolerji ali peš, celo na invalidskih vozičkih. Glavna sporočila protestnikov pa so, da imajo dovolj – dovolj korupcije, dovolj malverzacij, kar se tiče denarja, kot povedo. "Mislim, saj imamo ene in iste ljudi že 30 let. In kaj pričakujemo, da bodo takšni ljudje kaj spremenili?"lahko slišimo. Ena izmed protestnic pa na vprašanje, če je vavčerji in drugi ukrepi ne potolažijo, ostro odgovori: "Ne, naj si jih nekam zataknejo."

Nekaj ur pred tem se je odvil še en protest, sicer v manjšem obsegu. Nekaj deset posameznikov je obiskalo sedeže koalicijskih strank in jim v nabiralnikih in na ulici pustilo sporočila, zapisana s kredami. Policija jih je vnaprej opozorila na 13. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje pisanje ali risanje po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih. Na koncu so zoper šest posameznikov, z Jašo Jenullomkot enim od glavnih obrazov protestov, uvedli prekrškovne postopke. Eden izmed sodelujočih, igralec Uroš Potočnik, pove: "Smo risali z otroškimi kredami na tla, ki jih prvi dež spere. Te iste krede uporabljajo tudi otroci za javne površine, za risanje ristancev in podobnih zadev, risbic. Pa niso nikoli sankcionirani." Pravijo, da gre za stopnjevanje pritiska.