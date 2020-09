Besedni dvoboj policijskih sindikatov: 'SPS očitno klonil pod izsiljevanjem ministra Hojsa'

Na današnje trditve SPS so se že odzvali v Policijskem sindikatu ter v sporočilu za javnost s pomenljivim naslovom "Deli in vladaj" zapisali, da gre za "staro vodilo avtoritarnih vladarjev, ki vedo, da je potrebno močne sile razdeliti, ker je potem zmagi pot odprta. Obžalujemo, da se je v to igro, tako kot že pred leti, ko je bil minister Vinko Gorenak, ponovno ujel naš partnerski Sindikat policistov Slovenije".

Pravijo, da se je SPS na njihova včerajšnja razkritja"o nedopustnem ministrskem prirejanju rezultatov oz. vsebinskem vplivanju na rezultate analize vrednotenja delovnih mest PUO na podlagi stavkovnega sporazuma iz leta 2018, ki bi morala biti neodvisna",odzval z napadom in očitki na račun njihovega sindikata.

Tu pa vztrajajo, da z vodstvom pristojnega ministrstva ni konstruktivnega dialoga, da"prirejena analiza neposredno škodi interesom zaposlenih"ter da so"taki in drugačni pritiski in izsiljevanje, tako na naš sindikat kot zaposlene s strani notranjega ministra Aleša Hojsa ter ostalih iz vodstva MNZ in Policije, popolnoma nedopustni".

Da je Sindikat policistov"v nasprotju s PSS očitno klonil pod izsiljevanjem ministra Hojsa, da v zameno za molk o pritiskih in nepravilnostih ter morebitnih nezakonitostih ohranijo izplačevanje t. i. schengenskega dodatka, ki bi ga v nasprotnem primeru ukinili", so še zapisali in dodali, da bodo ne glede na pritiske "ostali nepristranski branik pravic naših zaposlenih". "Naše delo se politike tiče zgolj toliko, kolikor od aktualne vlade in pristojnih ministrstev terjamo spoštovanje že dogovorjenega in podpisanega. In vsaka politika, leva ali desna, lahko od nas to vedno pričakuje."