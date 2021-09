PRENOS V ŽIVO: Medvedova komisija bo zaslišala 30 novih prič z vrha policije, politike in stroke

Na seznamu vabljenih na zaslišanje so po naših informacijah med drugim Anton Travner , nekdanji v.d. generalnega direktorja (GDP) policije, Andrej Jurič, nekdanji v.d. generalnega direktorja policije, dr. Anton Ola j, generalni direktor policije, Tatjana Bobnar, nekdanja generalna direktorica Policije, Darko Muženič , nekdanji direktor NPU, Uroš Lepoša , nekdanji v.d. direktorja NPU in Petra Grah Lazar , v.d. direktorice NPU, Igor Lamberger, nekdanji v.d. direktorja NPU, Boštjan Lindav , nekdanji direktor Uprave kriminalistične policije na GPU in Vesna Drole , nekdanja predstavnica službe za odnose z javnostmi.

Rudi Medved je uvodoma povedal, da je stanje v sistemu "Policije zaskrbljujoče, da ne rečem alarmantno. Politika v policiji ne pušča le prstnih odtisov, ampak izredno globoke sledi, to nam pritrjujejo mnogi, ki se obračajo na nas, ki so zaposleni v sistemu slovenske policije, skupni imenovalec, ki nam ga povedo je, da stanje v Policiji še nikoli ni bilo slabše, kot je sedaj."

V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je 6. maja 2020 po hitrem postopku razrešil direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, na njegovo mesto pa imenoval Igorja Lambergerja. Slednji je računal, da bo kasneje izbran tudi na javnem razpisu za to direktorsko mesto, a je padel v nemilost politikov, ker mu ni uspelo preprečiti hišnih preiskav pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku zaradi afere glede spornega nakupa zaščitne opreme oziroma ventilatorjev.

Konec julija 2020 pa je v.d. Andrej Jurič, ki je zamenjal Travnerja za vršila dolžnosti NPU imenoval Uroša Lepošo. Že oktobra pa se je Lepoša odločil, da bo odstopil. Slab teden kasneje je vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada prevzela Petra Grah Lazar.

Grahovo že od vsega začetka zaradi politične podpore spremljajo privilegiji. Najprej se je osebno sestala s predsednikom vlade Janezom Janšo, ki je prav tako na seznamu vabljenih, ki ji je obljubil ta direktorski položaj. Nato jo je moral na sestanek povabiti prvi mož Policije Andrej Jurič, ne da bi se Grahova sploh formalno prijavila za to delovno mesto ali poslala kakšen dopis.

Na to delovno mesto se je prijavil tudi Boštjan Lindav nekdanji prvi mož Uprave kriminalistične policije, ki ga je nova oblast oziroma novi, zdaj že nekdanji generalni direktor Anton Travner čez noč odstavil, a ni razpisu za direktorja NPU ni bil uspešen.

'Kazenska skupina' nezaželenih s policije, Sove in OVS

Kot smo razkrili že na začetku septembra 2020, je v. d. generalnega direktorja policije Jurič petim zaposlenim v policiji poslal elektronsko sporočilo, da jih je izbral v vladno delovno skupino, ki se bo ukvarjala z migracijami. Podobno so v "kazensko skupino" izbrali člane iz civilne in vojaške obveščevalne službe. Sporočilo na Policiji so prejeli odstavljena direktorica policije Tatjana Bobnar, razrešeni prvi mož Uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav, razrešena dolgoletna vodja Sektorja za odnose z javnostjo Vesna Drole in še dva kriminalista NPU, Tina Pahor in Marko Košir.

Vesna Drole, ki jo je nasledila Maja Ciperle Adlešič, sicer soproga direktorja PU Koper Igorja Ciperleta. Droletova je na tem položaju preživela pet generalnih direktorjev Policije in pet različnih ministrov za notranje zadeve, na Policiji pa je zaposlena že od leta 1999. Najprej je bila šefica odnosov z javnostmi na notranjem ministrstvu, zadnjih sedem let pa vodja te službe na Policiji.

Med 60 zaposlenimi kriminalisti na NPU so izbrali ravno tista, ki preiskujeta domnevne nepravilnosti prejšnje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), kjer sta osumljenca obrambni minister Matej Tonin in državni sekretar Žan Mahnič. Čeprav je Jurič samo teh pet ljudi obvestil, da jih je izbral v delovno skupino, je bil pozneje na sklepu vlade dodan še pomočnik direktorja NPU David Antolovič.

Na seznamu vabljenih so še:

David Antolovič, pomočnik direktorja NPU

Franci Pavlin, nekdanji vodja Sektorja za notranje preiskave in integriteto na generalni policijski upravi (GPU)

Igor Kekec, vodja preiskav na NPU

Igor Ciperle, bivši direktor PU Koper

Boštjan Glavič, direktor PU Ljubljana

Boris Praznik, nekdanji vodja Sektorja za notranje preiskave in integriteto pri GPU

Dejan Čulk, vodja Sektorja uniformirane policije (SUP) na PU Ljubljana

Nermin Isić, vodja oddelka za javni red in mir (JRM) v SUP PU Ljubljana

Albert Černigoj, vodja oddelka za terorizem in ekstremno nasilje v

Upravi kriminalistične policije, generalne policijske uprave (UKP GPU)

Robert Ferenc, nekdanji vodja službe generalnega direktorja policije (SGDP)

Vojko Urbas, direktor UKP GPU

Stanislav Vrečar, namestnik generalnega direktorja policije

Tomaž Pečjak, nekdanji vodja SGDP

Simon Sihur, sekretar v MNZ, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN)

Mitja Perko, nekdanji glavni inšpektor MNZ

Janez Janša, predsednik vlade

Aleš Hojs, minister za NZ

Franc Kangler, državni sekretar MNZ

Zdravko Počivalšek, gospodarski minister

Dr. Miroslav Žaberl, sodni izvedenec za policijska pooblastila