Kadrovska čistka na ljubljanski policiji: zamenjali naj bi direktorja Glaviča

"Fizični napadi, grožnje s smrtjo zdravnikom, novinarjem itd., ki zgolj opravljajo svoje delo; oviranje prometa in kršenje ukrepov – to ni ustavna pravico do zborovanj. Vodstvo policije v Ljubljani očitno ni sposobno preventive in čas je, da ministrstvo za notranje zadeve ukrepa." Ali to pomeni, da gre za javni poziv predsednika vlade Janeza Janše k začetku čistk v vrhu PU Ljubljana?

Notranji minister Aleš Hojs ne skriva, da je bil že v preteklosti nezadovoljen z delom ljubljanskih policistov. "Sam osebno mislim, da bi morala že v 'predhodnosti' posredovati bolj intenzivno. Kaže, da sem imel prav. Očitno nekateri protestniki, nekateri prostaki in vandali ne razumejo nič drugega kakor trdo roko policije," je povedal. Po njegovem mnenju bi morala policija vdor protestnikov na obvoznico preprečiti z večjo fizično agresijo in aktivnostjo. Za delo policije je po njegovih besedah sicer odgovoren generalni direktor.

Ob tem je poudaril, da je policija, ko je skoraj leto in pol poslušala tako novinarje kot razprave na izrednih sejah v DZ, sklicanih na zahtevo opozicije, o policijski agresiji in policijski državi "v krču". Kot je dejal, sam v takih primerih zagovarja trši pristop in večjo aktivnost policije. Ko se bodo za to odločili tudi novinarji in opozicija, bo tudi policija lažjega srca izvajala svoja zakonska pooblastila, je prepričan minister.

Po naših neuradnih informacijah bo na vrhu ljubljanske policijske uprave prišlo do kadrovskih sprememb. To naj bi se zgodilo že z jutrišnjim dnem, ko naj bi po neuradnih informacijah zamenjali zdajšnjega direktorja ljubljanske policijske uprave Boštjana Glaviča. Na njegovo mesto pa naj bi se zavihtel Janez Rupnik, sicer pomočnik direktorja uniformirane policije na generalni policijski upravi. Da samo kadrovanje znotraj policije ni v njegovi pristojnosti, je sicer danes dejal notranji minister Aleš Hojs – to je namreč v pristojnosti generalnega direktorja policije.

Spomnimo, trije višji uslužbenci PU Ljubljana so na podlagi strokovnega nadzora prejeli opozorila pred odpovedjo zaradi kršitev pogodbe o zaposlitvi. Opozorila so povezana z ravnanjem na "alternativni državni proslavi", ki je potekala 25. junija ter dogajanjem pred DZ oz. napadi na poslance. Generalni direktor Policije Anton Olaj je konec junija ter v juliju odredil izvedbo dveh strokovnih nadzorov nad delom PU Ljubljana, ob tem pa sporočil, da so bili v javnosti izraženi dvomi in vprašanja, ali je Policija v tem primeru res nepristransko delovala. Opozorila pred odpovedjo so dobili direktor Policijske uprave Ljubljana ter vodja sektorja za uniformirano policijo in vodja oddelka za javni red in mir na ljubljanski policijski upravi.