Po torkovem protestu SPS upa na analizo Varuha človekovih pravic

Pretekli torek so policisti na protestih posredovali s psi, konjenico in ogromno solzivca, ki je bil tudi v vodnem topu, 25 oseb so pridržali. Dogajanje je zbudilo tudi zanimanje Varuha človekovih pravic.

"Obstaja nek dvom v zakonitost vseh teh izrečenih ukazov, danih ukazov danih policistom," je dejal Sebastjan Korošec iz Sindikata policistov Slovenije (SPS) in pojasnil, da zato želijo, da nekdo zunanji izvede nepristransko preiskavo. "Kar Varuh zagotovo je, zato smo se z veseljem odzvali in prišli na sestanek," je pojasnil Korošec. Varuhu so predstavili svoje argumente, ki so jih dobili tako od članov kot tudi predstavnikov zunanje javnosti.

Glede posebne komisije, ki jo je ustanovila Policija, pa je Korošec jasen: "Samoocena lastnega dela je vedno vprašljiva". Pojasnil je, da temu ne zaupajo, saj so rezultati, če organ preiskuje samega sebe, lahko vprašljivi. Spomnil je na primer Rumenih jopičev, ko so trije zaposleni, po besedah sindikalista povsem neupravičeno, dobili opozorilo pred odpovedjo.