Prepovedana vožnja po reševalnem pasu: Policija izvaja nadzor tudi med zastoji

Tudi četrtek na primorski avtocesti ni minil brez zastojev in prometnih nesreč. V poznih popoldanskih urah je bila zamuda proti Ljubljani več kot 30 minut, nastal je daljši zastoj. Vozniki so ustvarili reševalni pas, ki pa ga niso upoštevali vsi.

V primeru, ko neki voznik s svojo vožnjo ogroža varnost drugih udeležencev v prometu, na Policiji svetujejo, naj drugi udeleženci takšno vožnjo takoj prijavijo na interventno številko policije 113, da ga lahko policisti čim prej izsledijo in izvedejo postopek.

Ključni so točni podatki in sodelovanje prijavitelja

Ob prijavi je pomembno, da prijavitelj navede čim več podatkov, ki so v nadaljevanju pomembni za izsleditev storilca in izpeljavo prekrškovnega postopka. Pomembno je, da Policija dobi točne podatke o času in kraju prekrška, znamko, barvo in registrsko označbo vozila (če je prekršek storjen z motornim vozilom) ter opis prekrška, kaj je kršitelj storil, da je ogrožal druge udeležence v prometu.

"Fotografija ali posnetek je eden izmed možnih dokazov, iz katerega prekrškovni organi ali sodišča črpajo podlago za ugotovitev o obstoju ali neobstoju odločilnega ali pomembnega dejstva," še pojasnjujejo na Policiji in dodajo, da sama fotografija kot fizičen predmet ni dokaz v postopku, dokaz je vsebina posnetka, če seveda omogoča spoznavanje in ugotavljanje pomembnih dejstev.