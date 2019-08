Policijska flota: P-66 ima večjo okvaro motorja, iskanje zamenjave za zloglasni P-111

Kot smo že poročali na začetku julija, je slovenska pomorska policija na vrhuncu poletne sezone ostala na suhem. Od petih plovil, ki jih ima na voljo, so bila tri na popravilu, ostalih dveh, zloglasni P-111 in manjši gumenjak, pa ni mogla uporabljati. Zato so policisti po našem morju pluli na plovilih Uprave za pomorstvo in ribiške inšpekcije. Kljub temu so takrat sporočili, da z opravljanjem svojih nalog, predvsem varovanjem morske meje, nimajo težav. Danes so nam s policije sporočili, da "so vsa ostala plovila pomorske policije plovna in v uporabi, kar zagotavlja nemoteno opravljanja vseh nalog (P-16 danes zaključuje redni servis)".

Slovenija ima skupaj pet policijskih plovil. Dve, ki sta bili v zadnjem času največ v uporabi, sta patruljna čolna s kabino, ki sta predvsem v Piranskem zalivu vse od arbitražne razsodbe služila za zaščito naših ribičev in zoperstavljanje hrvaškim organom. Največ težav so v policiji imeli s ploviloma P-111 in P-89, tega so z nakupom novih gumenjakov leta 2018 lahko upokojili, P-66 pa je takrat bil na popravilu, a se je zdaj izkazalo, da popravilo ne bo tako enostavno. Tiskovna predstavnica Anita Leskovec nam je sporočila, da so že konec leta 2017 zaznali nepravilnosti pri delovanju motorjev P-66 in objavili javni razpis: "Na javnem razpisu za obnovo motorjev je bilo izbrano podjetje Portval, d. o. o. Dela je izvajalec, skladno s pogodbo, začel aprila 2018."

Ko so v podjetju Portval, d. o. o., začeli izvedbo del, so ugotovili, da so poškodbe vitalnih delov velike, in o tem obvestili policijo. "O tem nas je obvestil in predlagal možne rešitve. Ker so predlagane rešitve bistveno presegale vrednost pogodbe in tudi vsebino te, smo dela prekinili," so sporočili. Za oceno poškodb so prosili zunanjega izvajalca, sodnega izvedenca, ki je večinoma potrdil, kar so trdili pri izvajalcu popravil. "S podjetjem Portval smo pogodbo o popravilu motorjev sporazumno prekinili, pri čemer so bile izvajalcu plačane storitve, ki so bile opravljene."