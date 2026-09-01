Policisti lovili voznika od Krtine do Dolenjske, ustavil ga je stinger

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so bili dopoldne obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika, ki je ogrožal druge udeležence v prometu.

Policisti so ga izsledili in začeli ustavljati na območju Krtine. Voznik se ni odzival na znake policistov in je nadaljeval vožnjo v smeri Ljubljane in nato po avtocesti v smeri Dolenjske. Med zasledovanjem je vozil upočasnjeno, a se kljub večkratnim pozivom ni želel ustaviti.

Na območju Ivančne Gorice so nato policisti uporabili prisilno sredstvo stinger in vendarle ustavili vozilo. Pri tem je voznik trčil in poškodoval več službenih vozil Policije, pri čemer ni bil nihče poškodovan.