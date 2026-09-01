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Policisti lovili voznika od Krtine do Dolenjske, ustavil ga je stinger

Trebnje, 01. 09. 2026 11.54 pred 37 minutami 1 min branja 31

Avtor:
M.S.
Policija

Dolenjska avtocesta med Bičem in Trebnjem je bila dobro uro popolnoma zaprta zaradi policijske intervencije. Kot so pojasnili na Policiji, so lovili voznika, ki je bežal pred njimi vse od Krtine. Na območju Ivančne Gorice so mu nato nastavili stinger, prijetju pa se je upiral. Avtocesta je trenutno znova odprta, a promet poteka le po prehitevalnem pasu. Nastal je večkilometrski zastoj.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so bili dopoldne obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika, ki je ogrožal druge udeležence v prometu.

Policisti so ga izsledili in začeli ustavljati na območju Krtine. Voznik se ni odzival na znake policistov in je nadaljeval vožnjo v smeri Ljubljane in nato po avtocesti v smeri Dolenjske. Med zasledovanjem je vozil upočasnjeno, a se kljub večkratnim pozivom ni želel ustaviti.

Na območju Ivančne Gorice so nato policisti uporabili prisilno sredstvo stinger in vendarle ustavili vozilo. Pri tem je voznik trčil in poškodoval več službenih vozil Policije, pri čemer ni bil nihče poškodovan.

Po zapori je nastal daljši zastoj, ki je segal do Ivančne Gorice.
Po zapori je nastal daljši zastoj, ki je segal do Ivančne Gorice.
FOTO: Promet.si

V nadaljevanju se je upiral policistom, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. V postopku je bila lažje poškodovana policistka.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, med drugim v smeri nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja.

Kot so še dodali na Policiji, so bili primorani zaradi varnosti v času intervencije zapreti avtocesto v smeri Novega mesta.

dolenjska avtocesta intervencija policija

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KOMENTARJI31

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anon789
01. 09. 2026 13.16
Helikopter in kamere v zrak tako kot v ZDA, da bo imel narod kaj za gledat in popestritev delovnika.
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+1
1 0
zurc
01. 09. 2026 13.12
če se je peljal proti dolenjski ,je verjetno bežal domov v domače brezje ali žabjek
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+8
8 0
zurc
01. 09. 2026 13.08
za take primere bi bilo smiseno pogledat kako to ameriška policija ustavlja,iz posebnega policijskega izstrelijo pod zadnja kolesa mrežo ki se navije in avto ustavi,je pa res ,lahko mi tukaj pametujemo ,realnost je pa nekaj drugega
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+2
3 1
MarkoJur
01. 09. 2026 13.04
Takim je treba DOŽIVLJENJSKO odvzet VSE izpite (kupljene), zaplenit vsakršno vozilo, ki bi ga upravljal! Od danes naprej bi lahko bil le pešec!
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+7
8 1
Masterbater
01. 09. 2026 13.18
Ah, sej se strinjam, sam ta c1g0 bo dobil avto preko vez, z ukradenimi tablicami in nikomur nič.
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+2
2 0
Masterbater
01. 09. 2026 12.49
Ej ej, adm1nček, kje pa so naši komentarji od prej, a? Težko slišat resnico?
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+14
15 1
MESE?AR
01. 09. 2026 13.20
Njemu je res težko.
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0 0
MissYay
01. 09. 2026 12.48
Bimbo, sej tud pri tebi so zlo vidne posledice za časa covida. Pa Janša te tud zlo matra, zato bi bil dober obisk psihiatra pod nujno.
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+1
3 2
Andres
01. 09. 2026 12.47
Ta bo pa segel v zep!
Odgovori
+4
7 3
vrzwta1
01. 09. 2026 13.00
Takim kot je on ne bo treba
Odgovori
+6
6 0
Primula1
01. 09. 2026 12.44
Sej, če ni gužve, jo pa policaji naredijo....ali pa veterinarski inšpektorji......
Odgovori
+0
10 10
96bimBo
01. 09. 2026 12.43
To je posledica janšističnih ukrepov za časa covida.
Odgovori
-22
8 30
MarkoJur
01. 09. 2026 13.04
Maš pa slab software!
Odgovori
+4
4 0
MESE?AR
01. 09. 2026 13.20
Pa spomina tudi nima.
Odgovori
0 0
mptour
01. 09. 2026 12.43
Nastaviš stringer, pred njega pa policijska vozila. Samo policijska inteligenca lahko naredi kaj takega.
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-9
3 12
lokson
01. 09. 2026 12.42
Kakšna kolateralna škoda nastane zaradi podobnih.......... In potem se cel kup nekih zagovornikov postavi v zaščito tega....... Banda.
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+23
24 1
tornadotex
01. 09. 2026 12.40
Za takim se samo lepo pelje...nekje mu zmanka bencina, potem pa hop na njega...Če pa se odločite za Ameriški način preganjanja,pa je rezultat skoraj vedno nepotrebne žrtve in ogromno škode...
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-15
6 21
spam1
01. 09. 2026 12.48
Nekje mu zmanjka bencina ... to je lahko blizu 1000 kilometrov
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+14
16 2
zurc
01. 09. 2026 12.48
nekateri avtomobili naredijo krepko čez 1000 kiometrov ,se bo cozil za njim dva dni?
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+10
12 2
Vojko Kos
01. 09. 2026 12.50
In če ima poln tank se pelješ do?!
Odgovori
+6
7 1
Spletko
01. 09. 2026 12.52
Ja seveda, model je lahko imel še za 500km goriva, po tvoji logiki bi ti pustil da on ogroža promet še xy kilometrov in ne se ne lepo pelje za njim, lahko bi naredil veliko pi*******.
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+7
7 0
IKOSS
01. 09. 2026 12.54
in v kolikor se bežeči v tem času odloči izvesti kak manever, ki ima za posledico poškodovane, ali celo mrtve. Kdo bo potem kriv, da ga niso ustavili takoj, ko se je za to ponudila priložnost? Vsem bi moralo biti jasno, da se določena ravnanja ne bodo tolerirala! V primeru, da do teh pride pa se bodo izvedli ustrezni ukrepi, da se ti preprečijo, za posledice pa je odgovoren storilec!
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+3
3 0
Valkidžija
01. 09. 2026 12.30
Brezvezen policijski napor. Sudija ga bo tko al tko izpustil.
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+17
20 3
zurc
01. 09. 2026 13.11
če je tisti za katerega se govori pa so vse komentarje zbrisal ,zihr brezveze akcija
Odgovori
0 0
PetindvajsetUR
01. 09. 2026 12.23
Dejmo to enkrat za vselej koncat!
Odgovori
+21
21 0
Sivi oblak
01. 09. 2026 12.45
Z 9 mm ali 7,62mm?
Odgovori
+14
14 0
Masterbater
01. 09. 2026 12.47
5,56 tudi deluje.
Odgovori
+10
10 0
nekdonekje
01. 09. 2026 12.53
Deluje tudi kamen, potrjeno med avstralopiteki.
Odgovori
+5
5 0
MarkoJur
01. 09. 2026 13.06
Točno, če bi končno začeli uporabljat svoje mm, bi bil red. V franciji bi že.
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+1
1 0
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