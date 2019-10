Policijska letalska enota dobila zmogljiv helikopter AW169

Kot pravijo pri policiji, so glave prednost AW169 pred drugimi helikopterji istega razreda, "velika hitrost križarjenja ter ogromna zaloga moči in fleksibilnost opreme za različne naloge". Omenjajo tudi zelo dobro vidnost in prilagodljivost potniške kabine. "Helikopter predstavlja novo generacijo sodobnih helikopterjev, ki izpolnjujejo vse sodobne standarde glede letalske varnosti in hrupa. V praksi to pomeni znatno boljše zmogljivosti na višini, večjo varnost ob odpovedi motorja, prelete na različne naloge pa opravi bistveno hitreje," so zapisali.

V policiji so za leto 2021 načrtovali nakup še enega helikopterja, a bo dejanski nakup odvisen od proračuna. Trenutno ima sicer letalska policijska enota šest starejših helikopterjev, od katerih pa sta plovna le dva, ostali so v vzdrževanju ali postopku obnove.

"Najbolj šibki smo na področju večnamenskih transportnih helikopterjev," je za STA pojasnil poveljnik letalske policijske enote v upravi za policijske specialnosti Dejan Kink. Zato naj bi nova helikopterja zamenjala 39 let star helikopter Agusta Bell 212 in 32 let star helikopter Agusta Bell 412.