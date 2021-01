Postojnski prometni policisti se selijo v Koper

V nedeljo se bo iz Postojne v Koper preselil zadnji prometni policist. Gre za del načrta, ki je bil sprejet že leta 2011 in je združil nekatere policijske uprave. Takrat so prenehale delovati PU Slovenj Gradec, Krško in Postojna ter bile pripojene policijskim upravam Celje, Novo mesto, Ljubljana in Koper.

"V Ljubljani se je takrat ugotovilo, da je Postojna, ki se nahaja med Ljubljano in Koprom, ravno nekje na sredini, a še vedno oddaljena od obeh mestnih središč za okrog 60 kilometrov oziroma 35 minut in ne potrebuje policistov prometnikov, ki so do sedaj skrbeli za varnost državljanov na notranjsko-kraškem območju. Vsak sam si bo žal moral predstavljati, kaj to pomeni za odzivni čas," je dejal predsednik območnega policijskega sindikata Jure Ocepek .

"V tem času so prometniki svoje delo opravljali vzorno, za opravljene naloge so bili pohvaljeni z RSNZ kakor tudi z MNZ. Svoje naloge so opravljali z odliko tudi med vojno, ko so kot prvi postavljali ovire vojaškim kolonam na Razdrtem, opravljali spremstva tujih državnikov med vojno od meje Fernetiči do Ljubljane in opravljali naloge varovanja državnikov, ki so prihajali v Postojno. Največji izziv in vzorno opravljena naloga pa je bila ob obisku papeža v Postojni, ko so naši policisti urejali celoten promet in koordinirali parkiranje vozil na tem območju," je še povedal Ocepek.