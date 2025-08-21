Svetli način
Slovenija

Policijska postaja v Ajdovščini ponovno odprta, a koliko časa bo tako?

Ajdovščina, 21. 08. 2025 20.24 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
Mateja Poljšak Čuk
2

Policijska postaja v Ajdovščini je spet odprta, čeprav je povsem dotrajana. Vanjo so se po enem mesecu vrnili policisti in ostali zaposleni, potem ko je inšpekcija ugodila zahtevi Policije in odložila prepoved uporabe prostorov. Zdaj vsi čakajo še na odločitev pristojnega ministrstva o pritožbi na prvotno odločbo. Se torej lahko zgodi, da bodo morali po nekaj dneh postajo spet zapreti in se preseliti v Novo Gorico?

ajdovščina policijska postaja policija
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bronco60
22. 08. 2025 08.31
Sej so itak večino časa po grmovju, so navajeni
periot22
21. 08. 2025 21.26
Vlada brigajte se za lasten narod ne za druge!!!!!!!!!
