Policijska postaja v Ajdovščini ponovno odprta, a koliko časa bo tako?

Policijska postaja v Ajdovščini je spet odprta, čeprav je povsem dotrajana. Vanjo so se po enem mesecu vrnili policisti in ostali zaposleni, potem ko je inšpekcija ugodila zahtevi Policije in odložila prepoved uporabe prostorov. Zdaj vsi čakajo še na odločitev pristojnega ministrstva o pritožbi na prvotno odločbo. Se torej lahko zgodi, da bodo morali po nekaj dneh postajo spet zapreti in se preseliti v Novo Gorico?