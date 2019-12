Policijska povorka 'ogrela' Ljubljano

Staro leto je v izteku, samo še dober dan pa nas loči od novega. Da bi staro leto pospremili kot se spodobi in v novo leto vstopili veselo in razigrano, so policisti in policistke danes razgibali slovensko prestolnico.

Ob 15. uri je v centru Ljubljane policijski orkester začel svoj gasbeni pohod proti ljubljanski mestni hiši. Državni protokolarni orkester se sicer lahko pohvali z več kot 70-letno tradicijo.

Kako so policisti in policistke 'ogreli' center Ljubljane, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.