Žonta ponarejal dokumentacijo na Darsovem razpisu, policija ovadila tri osebe

Celjski kriminalisti so po naših neuradnih informacijah kazensko ovadili tri odgovorne osebe v družbi Žonta, ki naj bi se na Darsov javni poziv za odstranjevanje ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in za dela z avtodvigali, prijavili s ponarejeno dokumentacijo. Tako naj bi osumljenci Dars preslepili, da podjetje Žonta izpolnjuje pogoje javnega razpisa, čeprav naj bi na razpis prijavili dva popolnoma uničena in nevozna tovorna vozila, ki sta bila poškodovana v prometnih nesrečah, a sta ustrezala razpisu. Na javni poziv so ju prijavili kot popolnoma izpravna. Kot pravijo naši viri, je policija potrdila, da so osumljenci zavajali Dars s prirejenimi podatki o vozilih tudi v času, ko so že podpisali pogodbo z njimi za dela in pomoč na avtocestah in hitrih cestah, torej decembra lani.

Tako so se potrdili sumi celjskih in žalskih policistov, ki so pri osumljencih maja letos opravili hišne preiskave in zasegli domnevno sporno dokumentacijo, s katero so kandidirali na razpisu avgusta lansko leto in z lažnimi navedbami o tovornih vozilih, s katerimi bi pomagali na cestah prehiteli konkurenco in bili tudi izbrani. Po naših podatkih so zaradi kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali drugih ugodnosti žalski policisti kazensko ovadili vse tri odgovorne osebe v družbi Žonta, lastnika Sama Feštajna, njegovega brata Boštjana Feštajna in tudiKarmen Ponikvar, ki naj bi bila odgovorna oseba družbe v času, ko so se na razpis prijavili z dvema tovornima voziloma, ki sta bila poškodovana, nevozna in tehnično neizpravna. Policija je ugotovila, da je bilo eno vozilo udeleženo v prometni nesreči v Italiji in popolnoma uničeno. Razbitino je kupila družba Žonta in to isto vozilo nato prijavila na razpis, kot da je normalno izpravno in da izpolnjuje vse razpisne pogoje. Drugo vozilo naj bi bilo prav tako v nevoznem stanju, saj naj bi zgorelo v prometni nesreči v Italiji, bilo nato prepeljano v Slovenijo, kjer ga je kupila družba Žonta, naredila tehnični pregled za to isto vozilo in ga prijavila na razpis. Za kazniva dejanja pa naj bi bila neuradno odgovorna tudi pravna oseba, torej družba Žonta, ki se ukvarja s transportom, tehničnimi pregledi in servisnimi storitvami. Policisti ugotavljajo, da so osumljenci Darsu predložili neresnične in nepopolne podatke, da so bili izbrani. Ovadba je že na celjskem tožilstvu. Za ponarejanje poslovnih listin pa preiskava še poteka in jo usmerja Specializirano državno tožilstvo.

Po neuradnih informacijah se preiskava nanaša na ponarejanje potrdil o skladnosti za posamezna vozila. Šlo naj bi za ponarejene vpise za vgrajene nadgradnje za tovorna vozila, ki jih uporablja podjetje Žonta pri opravljanju del iz javnega razpisa. Neuradno naj bi bil osumljenec Boštjan Feštajn, poleg njega pa tudi družba Žonta.

Odzive na kazensko ovadbo bomo objavili nocoj v oddaji 24UR. Prav tako bomo na Darsu preverili, kaj zdaj to pomeni za sam razpis. Bodo razpis razveljavili?