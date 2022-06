Policijska psička Dona in njen vodnik bosta lahko ostala skupaj

Predstavniki Društva za dobrobit živali AniMa – Animals Matter so v pismu notranji ministrici Tatjani Bobnar izpostavili, da se jim ne zdi prav, da vodnik Zvonko Galun od Policije ne more psičke Done niti odkupiti. Upokojil se je namreč 10. junija, kar pomeni, da od takrat ni več njen vodnik. "Psička je zdaj – namesto da bi bila doma s svojim človekom – zaprta v pesjaku ob drugih delovnih policijskih psih, kar jo vznemirja in ji povzroča trpljenje," so zapisali.

Upokojeni policist vodnik in službeni pes bosta lahko ostala skupaj

Na ministrstvu so se odzvali z odgovorom, da pravilnik o službenih živalih v Policiji že omogoča policistu vodniku, da ob upokojitvi obdrži službenega psa. "S posodobitvijo in prilagoditvami pravilnika pa bomo vanj vključili tudi zakonsko opredelitev, da so živali čuteča živa bitja, in v največji možni meri omogočili nadaljevanje skupne poti upokojenega policista vodnika in službenega psa," in dodali, da bodo spremembe veljale tudi za vse podobne primere.

Kot so še zapisali, je policist vodnik pred upokojitvijo podal vlogo za neodplačen prenos v njegovo last dveh službenih psičk policije, starih 12 in 8 let, ki ju je imel v uporabi kot policist vodnik službenega psa. Za službeno psičko Piko, staro 12 let, je bil pristojni službi ministrstva že podan predlog za sklenitev neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu v Galunovo last in posest. Osemletna službena psička Dona predhodno ni bila izločena iz uporabe, da bi jo bilo mogoče neodplačno prenesti v last vodniku, so pojasnili na ministrstvu.

Sprememba pravilnika, ki bo omogočal odločitev v korist živali

Dodali so, da razumejo tesno vez, ki se splete med vodnikom in službenim psom, zato so vodnika takoj poklicali in mu zagotovili, da bodo s strokovnimi službami poiskali ustrezno rešitev. Mlajšo službeno psičko Dono so že veterinarsko pregledali in na podlagi rezultatov sprejeli odločitev, da jo iz starostnih in zdravstvenih razlogov izločijo iz uporabe. To pomeni, da bo vodnik lahko obdržal tudi psičko Dono.

Na ministrstvu so še dodali, da Direktorat za policijo in druge varnostne naloge skupaj s pristojno službo Policije že pripravlja spremembo pravilnika, ki bo v podobnih primerih omogočal odločitev v korist živali, posodobili ga bodo tudi v skladu z veljavno zakonodajo, ki živali opredeljuje kot čuteča bitja.