Zaradi policijske ure bodo marsikje svoja vrata zaprli prej

Dokler vlada ne bo preklicala omejitve gibanja, se med deveto zvečer in šesto zjutraj ne smemo več zadrževati zunaj. Ustavni pravnik Andraž Teršek in odvetnik Damijan Pavlin sta sicer na Ustavno sodišče že poslala pobudo za presojo ustavnosti tega novega ukrepa. Na spletu so se pojavili tudi pozivi k protestom proti policijski uri. Prav zaradi omejitve nočnega gibanja pa bodo številne storitve po državi svoja vrata zaprle prej kot običajno, da bodo lahko ljudje še pravočasno prišli domov.

