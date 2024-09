Policijska vaja: prikazali posredovanje ob terorističnem napadu na vlaku

Vlak je potnike pripeljal na železniško postajo. Zaslišala se je močna eksplozija. Vagone so zajeli ogenj, dim in kriki potnikov. Najmanj dva sta bila mrtva, veliko je bilo ranjenih. Prispele so okrepljene posebne policijske enote, ki jim je uspelo hitro nevtralizirati in ujeti napadalca, zavarovati kraj in pomagati potnikom.

Na srečo je šlo zgolj za vajo posebnih policijskih enot Slovenije, Slovaške, Češke, Španije, Srbije in Avstrije.

Scenarij zanjo je po besedah vodje usposabljanja in namestnika poveljnika slovenske posebne policijske enote Damirja Ureka nastal tudi na podlagi izkušenj, ki jih ima Policija pri spremljanju organiziranih navijaških skupin, migrantov ter vsakodnevnem delu na železnici.

Vajo, katere namen je učinkovitejše odzivanje policije v podobnih situacijah, so posebne policijske enote izpeljale skupaj z Evropskim združenjem železniških policij Railpol, ki te dni v Gotenici organizira večdnevno mednarodno usposabljanje. Kot je po vaji povedal generalni direktor združenja John Laene, je Railpol policijska operativna mreža, katere cilj je izmenjava informacij in najboljših praks med državami. Ustanovljen je bil leta 2004. V njem so bile sprva štiri države, danes jih je že 22. Njihov cilj je predvsem krepiti mednarodno sodelovanje železniške policije v Evropi, je povedal.

Udeležencu usposabljanja Evženu Pešku iz Češke se je zdelo pomembno, da so lahko izvedli vajo, saj bodo na ta način bolje pripravljeni na dogodke, s katerimi se lahko srečajo kadarkoli med svojim delom, tako na vlaku kot zunaj njega."Takšne vaje pripomorejo, da izpopolnimo svoje delo in se pravilno odzovemo v takšnih situacijah," je dejal.