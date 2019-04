Ugrabitev letala, zajetje talcev... vse to so lahko resnični scenariji

"Kadar se zgodi nek napad posameznika ali skupine, ki ima namen narediti čim večjo škodo oziroma pobiti čim več ljudi. V skladu s temi svetovnimi smernicami smo tudi v Sloveniji naredili skupino, ki je pripravila smernice, kako se v takih situacijah ukrepa, tukaj šlo vzajemno. Mi smo policijo učili naše taktike, policisti pa ekipe NMP njihove taktike, zato da se naredi to čim bolj hitro in varno," pravi reševalec Robert Sabol .

Na letalu sta dva oborožena ugrabitelja zajela talce. Posredovati je morala specialna enota z oklepnikom. Dvema talcema je uspelo pobegniti z letala, zaslišalo se je streljanje. Do zob oboroženi specialci so vdrli v letalo. Prijeli drugega ugrabitelja. Ekipe nujne medicinske pomoči, zaščitene z neprebojnimi jopiči in čeladami so nemudoma pomagale ranjenim talcem. Vse to so lahko tudi resnični scenariji.

Pri oskrbi talcev je pomagal tudi reševalec na motorju. Vse je teklo hitro in učinkovito. Vajo so si ogledali tudi motoristi reševalci iz tujine. Vajo so pripravili v sklopu Svetovnega kongresa reševalcev motoristov, ki je tokrat potekal v Mariboru. Pripravili so tudi različne strokovne delavnice, predavanja in tudi prikaze posredovanja.

"Zelo vesel sem, da lahko rečem, da je bil to do zdaj največji takšen kongres na svetu, prišlo je skoraj 200 reševalcev na motorju, zdravnikov na motorju iz 21 različnih držav sveta," pripoveduje organizator kongresa IMRUA 2019, Marko Kukovec.

"Ko se na enem mestu zberejo ljudje iz celega sveta in izmenjajo ideje ter rešitve za težave, potem ima vsaka država zaradi tega boljše reševalce na motorju. Na vsakem kongresu se učimo drug od drugega in to je najpomembneje,"pa meni predsednik IMRUA Patrick Lausch.

Kajti tudi na ta način je delo reševalcev motoristov, ki rešujejo življenja, lahko še hitrejše, boljše in varnejše.