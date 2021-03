Vlada skrajšala policijsko uro, tri regije postajajo rdeče

Vlada je na Brdu pri Kranju znova obravnavala epidemiološko situacijo v državi. Slovenija je sicer na začetku tretjega vala, število okužb se povečuje predvsem zaradi pojava in širitve novih sevov.

Od sobote dalje bo policijska ura krajša, veljala bo od 22. do 5. ure zjutraj. Nočna omejitev gibanja od 21. do 6. ure zjutraj je v veljavo vstopila 20. oktobra lani in naletela na številne kritike glede smiselnosti ukrepa z epidemiološkega vidika. Tudi večina članov svetovalne skupine pod vodstvom Mateje Logarnaj bi se v ponedeljek strinjala, da ukrep omejitve gibanja ponoči epidemiološko ni utemeljen.

Tri statistične regije se bodo obarvale rdeče - obalno-kraška, goriška in koroška regija. Prehajanje v in izven rdečih regij bo prepovedano, v samih regijah pa zaostrovanja ukrepov ne bo.

Šole in trgovine ostajajo odprte. Ravnatelji in ravnateljice osnovnih šol so sicer prejeli okrožnico z ministrstva o šolanju po modelu C. A na pristojnem ministrstvu pravijo, da je šlo zgolj za informativno okrožnico.