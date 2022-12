Policijske kape so tradicionalno poletele v reko Muro

Že tradicionalno se ob koncu leta na mostu čez Muro v Petišovcih srečajo slovenski in hrvaški obmejni varnostni organi, pa tudi župana Lendave in hrvaškega Murskega Središča. Tokrat je bilo to srečanje še bolj posebno, saj Hrvaška vstopa v Schengen, hkrati pa je 30 let od tega, ko so se ta prednovoletna srečanja na mostu začela. Vsako srečanje pospremijo tudi z metanjem policijske kape v reko Muro. Prav s kapo se je vse skupaj začelo.