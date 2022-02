PRENOS V ŽIVO: Goznikar zanika pošiljanje grozilnih pisem z naboji

Teodor Goznikar naj bi bil osumljen, da je prek poštnega nabiralnika na Trojanah pošiljal grozilna pisma politikom, kar pa sam zanika. Kot je pojasnil za Večer, so policisti z njim res opravili razgovor, "ker sem bil pred časom zabeležen na eni izmed varnostnih kamer, ko sem na Trojanah kupoval krofe, kar večkrat počnem. S pošiljanjem omenjenih grozilnih pisem nimam nič ." Dodal je še, da so mu na celjski policijski upravi vzeli vzorce DNK in ga po zaslišanju izpustili.

Na dogajanje se je že odzval tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič , ki je povedal, da je "totalno v šoku". Jelinčič nam je sicer zatrdil, da Goznikar ni bil nikoli njegova desna roka, prav tako je dodal, da čeprav je bil član stranke, v njej nikoli ni imel vidne funkcije. "Zdaj smo ga na osnovi medijskih novic odstranili iz stranke in ni več naš član," je še povedal Jelinčič in dodal, da čakajo na uradne rezultate preiskave.

Pričakujemo seveda uradno obvestilo o dogodku in sankcioniranju gospoda Goznikarja, ki mu je z včerajšnjim datumom, torej z 2. februarjem 2022 prenehalo članstvo v Slovenski nacionalni stranki. Do uradnega seznanjenja z zadevo in pojasnili ne bomo dajali drugih izjav.

V Slovenski nacionalni stranki (SNS) smo šokirani in zgroženi nad dejanjem našega člana Teodorja Goznikarja, za kar smo izvedeli iz medijev. Takšna ekscesna dejanja najostreje obsojamo in sodimo, da ne gredo v okvir demokratičnega političnega udejstvovanja v državi.

"Ne bom rekel, da je to pričakovano, ker nihče ni moral vedeti, kdo je to pošiljal. Se mi je pa od prvega dne zdelo, da so na ta način poskušali samega sebe slikati kot žrtev in da je bila cela stvar nastavljena, da bi diskreditirali svojega nasprotnika, kot to iz dneva v dan počnejo," je dejal Luka Mesec , koordinator stranke Levica.

Njegovo ime smo na POP TV omenjali tudi leta 2019, in sicer v povezavi z informacijami, da bo Slovenija na meji s Hrvaško postavila dodatnih 40 kilometrov panelne ograje z rezilno žico. Posel, vreden štiri milijone in pol, je na javnem razpisu dobilo srbsko podjetje Legi SGS.

Marca lani je ob Dnevu Civilne zaščite prejel priznanje, in sicer bronasti znak CZ. Predlagatelj za bronasti znak je bila Mestna občina Celje, župan Bojan Šrot , ki je podal naslednjo utemeljitev: "Teodor Groznikar je v letu 2020 prevzel poveljevanje Civilni zaščiti Mestne občine Celje in organizacijo postavil na temelje, ki so potrebni za delovanje. Glede na stanje v kakšnem je organizacijo prevzel je v slabem letu dni vidnih kar nekaj uspehov, ki so plod tako primarnih kot posrednih nalog Civilne zaščite. Organizirati je znal štab in operativno ekipo, ki je zelo proaktivna tudi v mirodobnem času. Glede na zelo dobre pokazatelje menimo, da si Teodor Groznikar zasluži bronasti zna Civilne zaščite."

Teodor Goznikar je bil sicer v času aktualne vlade postavljen za poveljnika občinskega štaba civilne zaščite Celje. Kot so nam pojasnili na Upravi RS za zaščito in reševanje, je funkcijo prevzel 10. septembra 2020 in jo imel vse do 3. decembra 2021.

Goznikar je bil tudi častni član Sindikata policistov Slovenije (SPS), in sicer v času, ko je le tega vodil Zoran Petrovič, s katerim sta si bila blizu. Pozneje so mu zaradi delovanja v nasprotju s temeljnimi načeli ter škodovanja ugledu in interesom sindikata članstvo odvzeli oziroma ga iz sindikata izključili. V Sindikatu policistov Slovenije so takrat za 24ur.com pojasnili, da Goznikar po njim znanih podatkih nikoli ni bil policist.

"Sicer je bil g. Goznikar do januarja 2018 častni član SPS (zaradi sodelovanja pri ustanovitvi SPS s takratnim vodstvom Sindikata), vendar je bil zaradi delovanja v nasprotju s temeljnimi načeli SPS ter škodovanja ugledu in interesom sindikata s strani organov sindikata izključen iz častnega članstva. Nasprotno je gospod Teodor Goznikar po javno dostopnih podatkih opravljal funkcijo sekretarja pri Združenju policistov Slovenije (ZPS), ki s Sindikatom policistov in njegovim vodstvom nima nobene povezave. Po podatkih iz poslovnega registra Slovenije pri AJPES to funkcijo Teodor Goznikar opravlja še danes, čeprav ne gre za policista, in v SPS takšno zlorabo navedbe našega poklica ostro obsojamo," so zapisali.

"Zaradi vseh navedenih dejstev poudarjamo, da SPS nima popolnoma nobene povezave z g. Teodorjem Goznikarjem iz se od vseh morebitnih netransparentnih ali celo sumljivih dejanj navedenega distancira, posebej ob poudarku, da ne gre za osebo, ki bi bil policist in tudi nikoli ni bil policist ali zaposlen v Policiji. Sindikat policistov Slovenije je zavezan k spoštovanju temeljnih načel pravne države in varovanju integritete policistov (kar pa g. Goznikar nikoli sploh ni bil), zato ostro obsoja kakršno koli nezakonito ravnanje posameznikov," so še dodali.

Kot smo že poročali, je Goznikar na družbenih omrežjih večkrat javno podprl trenutno vlado ter ostro napadal njene nasprotnike, opozicijo in protestnike. V času, ko so politiki javnost seznanili s tem, da so prejeli pošiljke s strelnimi naboji in grozilnimi pismi, je komentiral tako pošiljanje nabojev kot preiskavo. "G. Nemec, ne bom napisal 'spoštovani', ker v tem trenutku tega ne mislim. Zaradi takih objav, kot je ta vaša, določeni dobijo pogum in mislijo, da jim je vse dovoljeno. In očitno vi podpirate takšne stvari, kot so včerajšnja pisma. Meni so tarčo narisali preko čela. Ni smešno!" je na primer zapisal v komentar pod objavo Jelinčiča.

Med njegovimi prijatelji na Facebooku sicer lahko najdemo tudi poslance strank SNS in SDS, med drugim Zmaga Jelinčiča, Alenko Jeraj, Franca Kanglerja, Žana Mahniča, Zvoneta Černača in celo generalnega direktorja Policije Antona Olaja.