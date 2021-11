Nenavaden gost na cesti: v svoj novi dom se seli najstarejši policijski čoln

Promet bo na cestah občasno oviral izredni prevoz mogočne stoenajstke, ki po 26 letih odhaja v zaslužen pokoj. Postal bo del zbirke Muzeja slovenske policije in bo kot največji policijski eksponat razstavljen v Parku vojaške zgodovine Pivka. Kot XXL eksponat se bo tako pridružil ostalim velikim razstavnim predmetom: nemški vojaški lokomotivi iz druge svetovne vojne, podmornici P-913 Zeta, helikopterju Mi-8 in drugim tamkajšnjim muzejskim eksponatom.

Zaradi izrednega prevoza bo tako na glavnih in regionalnih cestah na relaciji Koper-Kozina-Divača-Dolnje Ležeče-Famlje-Ribnica-Pivka občasno oviran promet, predvidoma do 16. ure. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Divačo v obe smeri bo tudi kratkotrajna 15-minutna popolna zapora med 11. in 13. uro, opozarja Prometno-informacijski center.

Najstarejši in največji policijski čoln P-111 so po 26 letih uporabe pospremili v zaslužen pokoj. V vlogi plovila, "zaposlenega" na Postaji pomorske policije Koper, je lahko pred štirimi dnevi še zadnjič zaplul po slovenskem morju, so sporočili s Policije. Naloge, ki jih bo prevzel po svoji "upokojitvi", bodo namreč že kmalu povsem drugačne. Postal bo del zbirke Muzeja slovenske policije in bo kot največji policijski eksponat razstavljen v Parku vojaške zgodovine Pivka.

Vodja Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Koper Tomaž Čehovin je opisal tehnične in manevrske lastnosti čolna ter njegove naloge, ki so segale od rednega patruljiranja po morju do varovanja morske meje in reševanja ujetih v razburkanem morju. Po njegovih besedah je imela patruljna ladja, kot jo nekateri imenujejo, tako svoje prednosti kot pomanjkljivosti, a je kljub temu odlično služila svojemu namenu vseh teh 26 let, poudarjajo na Policiji.