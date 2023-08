Policijski helikopter pomaga tudi pri transportu goriva in materiala za obvladovanje plazu

Slab teden dni je že od uničujočih poplav in pri reševanju in sanaciji intenzivno pomagajo tudi helikopterji Slovenske vojske in Policije. Sprva so iz odrezanih krajev evakuirali prebivalce in prinašali hrano, zdravila ter najnujnejše potrebščine, sedaj pa pomagajo tudi pri reševanju živali in prenosu težkega tovora. Ekipa Letalske policijske enote je pomagala pri transportu goriva za bager, ki sanira strugo Savinje, in materiala za obvladovanje razmer na plazu na Koroški Beli.

Policija pomaga pri dostavi sodov nafte, kar pa ni lahka naloga. Ekipa Letalske policijske enote je tako v sredo s pomočjo reševalcev na vodi dostavila sode goriva za bager, ki sanira strugo Savinje. Sode so s pomočjo vitla pripeli na helikopter in podvesno, torej na način, da med poletom visijo v zraku, previdno dostavili tja, kjer jih potrebujejo. Pripeljali so tudi drugo nujno opremo, so sporočili iz Policije in dodali, da v tem trenutku po vsej Sloveniji potekajo aktivnosti za sanacijo poplavljenih območij, a poleg pridnih, močnih in spretnih rok je v takih trenutkih nepogrešljiva tudi zahtevnejša mehanizacija. Na posnetku Policije iz zraka se sicer vidi tudi razdejanje, ki ga je v dolini pustila deroča voda. Danes pa je Policija opravila še en zahteven prevoz. Na strmo in nestabilno območje Koroške Bele, ki je ogroženo zaradi nevarnosti plazu, so pripeljali material za obvladovanje razmer na plazu. icon-expand Transport materiala za obvladovanje razmer na plazu. FOTO: Policija Poročali smo že, da so s pomočjo helikopterjev rešili tudi nosečnico z otroki in več živali. PREBERI ŠE Več ljudi rešili s pomočjo helikopterjev, na varno spravili tudi dojenčka PREBERI ŠE Rešili nosečnico, evakuirajo prebivalce, zavarovali pešpoti ... Med rešenimi živalmi sta tudi dva pujsa z uničene domačije v okolici Ljubnega ob Savinji, in psiček Bolt. PREBERI ŠE Voda odnesla domačijo: preživela le pujsa, ki so ju rešili s helikopterjem PREBERI ŠE Rešili kosmatinca Bolta, ki ga je morala družina ob evakuaciji pustiti za seboj