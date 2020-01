Policijski helikopter popravljajo tudi po 10 ur na dan

V decembru, po približno 50 urah letenja, so na zmogljivem helikopterju agusta AW169 zasvetile opozorilne lučke. Policija je takrat sporočila: "Med operativnim usposabljanjem, ki smo ga opravljali pod nadzorom inštruktorjev Leonardo Helicopters, je v helikopterju AW169 pri ugašanju motorjev nekajkrat zasvetila signalna lučka, ki opozarja na nepravilnost delovanja menjalnika glavnega rotorja."Vzrok za napako ni bil znan, proizvajalec pa se je po pregledu odločil, da preventivno zamenja celoten menjalnik glavnega rotorja.

Menjava ene glavnih komponent, ki zagotavlja varen in nadzorovan let na helikopterju ni enostavna, s policije so nam odgovorili, da so "izvajalci začeli delo 3. 1. 2020 in delajo po 10 ur dnevno". Kdaj bodo helikopter lahko začeli uporabljati, še ni jasno, saj morajo opraviti številne teste in dobiti potrdilo o plovnosti, ki ga bo zagotovil proizvajalec, ki helikopter tudi popravlja."Po včerajšnjih informacijah naj bi bil helikopter konec tedna pripravljen za testni let, ki ga bo opravil pilot proizvajalca. Ko bo helikopter ploven, bomo nadaljevali operativno šolanje." Na policiji trdijo, da ta napaka naj ne bi vplivala na šolanje pilotov, prav tako bo celotno popravilo izvedeno v garancijskem roku.