Policijski helikopter, vojaški lovec: imajo vse, kar imajo veliki, le nekajkrat pomanjšani so

Mnogi že vrsto let vsakega 15. avgusta obiščejo letališče v Lescah in tamkajšnji miting malega letalstva. Policijski helikopter, pa jadralna letala, tudi vojaški lovec so preletavali nebo, reaktivci pa so se vrteli v zadimljenih akrobacijah. A čeprav se na nebu zdi, da gre za običajna letala, ni tako. Gre za replike, ki jih upravljajo izkušeni modelarji. In prišli so tako iz Slovenije kot tudi tujine. Hobi, ki vzame veliko denarja in še več ur učenja ter izdelovanja letal, pa je možno spremeniti tudi v posel.