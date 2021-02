Policijski konj Favory, psička Sheeba in pes Logo iščejo nove lastnike

Favory, Sheeba in Logo zaradi karakternih in delovnih lastnosti niso primerni za delo v Policiji, zagotovo pa bodo odlični ljubljenčki primernim lastnikom, ki jim bodo lahko nudili ustrezno oskrbo in ljubezni poln dom, sporočajo policisti. Svoje ponudbe lahko na MNZ pošljete do 1. marca 2021.

Ministrstvo za notranje zadeve v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja javno zbiranje ponudb. Nov dom iščejo službeni konj Favory Steaka XXVII – lipicanec, ki je bil skoten 1. aprila 2009, belgijska ovčarka Sheeba, ki se je skotila 3. januarja 2015, in nemški ovčar Logo, ki je bil skoten 24. junija 2018 (od SLO Policije 1949). Izhodiščna cena za konja Favoryja je 1200 evrov, za psičko Sheebo 100 evrov, za psa Loga pa 1500 evrov. icon-expand Favory, Sheeba in Logo FOTO: Policija Psičko Sheebo in psa Loga si lahko ogledate v Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnica 34 v Ljubljani, po predhodnem dogovoru z vodjo oddelka Markom Medveškom. Pokličete ga lahko na telefonski številki (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51. Konja Favoryja pa si lahko ogledate na Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor na Vrbanski cesti 65 v Kamnici v Mariboru, po predhodnem dogovoru s komandirjem postaje Petrom Majcenovičem. Pokličete ga lahko na telefonsko številko (02) 32 09 701. icon-expand FOTO: Policija icon-chevron-left icon-chevron-right Rok za oddajo ponudb Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 1. marca 2021, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Zaradi karakternih in delovnih lastnosti Favory, Sheeba in Logo niso primerni za delo v Policiji, zagotovo pa bodo odlični ljubljenčki primernim lastnikom, ki jim bodo lahko nudili ustrezno oskrbo in ljubezni poln dom, so zapisali na spletni strani Policije. Vse potrebne informacije glede razpisa, vprašalnike in izjave najdete na spletišču gov.si v rubriki Javne objave.