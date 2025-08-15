Policijski lipicanec išče novega lastnika

Policija prodaja službenega konja po imenu Conversano Torysa I. Zainteresirani kupci lahko svoje ponudbe pošljejo do torka, 2. septembra, do 15. ure.
- FOTO: Policija.si
Konj je človeku prijazen, nima slabih razvad in je miren – tudi pri čiščenju, uzdanju, sedlanju in kovanju. Dobro prenaša prevoz, primeren je tudi za družbo drugemu konju, na svoji spletni strani navaja Policija.
Je kastrat, vrana-sive barve, pasme lipicanec, visok 160 centimetrov. Poležen je bil 27. maja 2018. Iz uporabe je bil izločen zaradi neizpolnjevanja zahtev za opravljanje policijskih nalog.
Možnost ogleda živali
Potencialni novi lastniki si ga lahko ogledajo na naslovu Vrbanska cesta 71, 2351 Kamnica, Maribor – in sicer po predhodnem dogovoru s Petrom Majcenovičem, načelnikom Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor (telefon: 02 / 320 97 01 ali 02 / 320 97 00).
Podrobnejše informacije o živali, načinu in roku plačila ter drugih pogojih, vključno z obvezno izjavo in vprašalnikom, ki ju morajo izpolniti zainteresirani kupci, so objavljene na portalu GOV.SI, v rubriki Javne objave (Javno zbiranje ponudb za prodajo policijskega konja Conversano Torysa I, pasme lipicanec).
Izhodiščna cena zanj znaša 2500 evrov. Ponudniki morajo priložiti tudi potrdilo o plačani varščini v višini 250 evrov, še izhaja iz objave.
