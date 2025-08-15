Policijski lipicanec išče novega lastnika

Policijski službeni konj po imenu Conversano Torysa I išče nove lastnike. Sedemletni lipicanec je prijazen, miren in primeren tudi za družbo drugemu konju. Slabih navad nima, brez 'službe' pa ostaja zaradi neizpolnjevanja zahtev za opravljanje policijskih nalog. Policija mu bo nov dom iskala z javnim zbiranjem ponudb, izklicna cena zanj pa je 2500 evrov.

Policija prodaja službenega konja po imenu Conversano Torysa I. Zainteresirani kupci lahko svoje ponudbe pošljejo do torka, 2. septembra, do 15. ure.

Konj je človeku prijazen, nima slabih razvad in je miren – tudi pri čiščenju, uzdanju, sedlanju in kovanju. Dobro prenaša prevoz, primeren je tudi za družbo drugemu konju, na svoji spletni strani navaja Policija. Je kastrat, vrana-sive barve, pasme lipicanec, visok 160 centimetrov. Poležen je bil 27. maja 2018. Iz uporabe je bil izločen zaradi neizpolnjevanja zahtev za opravljanje policijskih nalog.

Možnost ogleda živali