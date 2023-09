Policijski orkester po težkem mesecu razveselil mimoidoče

Policijski orkester se je v soboto dopoldne ob 10. uri sprehodil po glavnem mestu. Začeli so pred Moderno galerijo, od koder se je 42-članska zasedba orkestra po Cankarjevi in Čopovi ulici čez Prešernov trg napotila proti ljubljanskemu magistratu na Mestnem trgu ter po isti poti nazaj. Zaigrali so nekaj svojih najlepših in najbolj prepoznavnih melodij in koračnic, ki so jim lahko prisluhnili mimoidoči.

In zakaj ta redka priložnost za ogled državnega protokolarnega orkestra s 75-letno tradicijo? "Zakaj? No, zakaj pa ne! Člani policijske godbe so se odločili, da enostavno izkoristijo lepo sončno vreme ter prebivalcem in obiskovalcem slovenske prestolnice polepšajo dan. Morda pa je to tudi priložnost, da po avgustu, za vso Slovenijo tako težkem mesecu, ljudi tudi na ta način nekoliko razvedrimo ter jim znova povrnemo nekaj upanja in veselja do življenja," so zapisali na GPU.